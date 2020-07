'Los Jueves en la Calle' de Fundación Cajasol encara su recta final con actuación de 'The Donelles' en Huelva

Cartel de la actuación de 'The Donelles'

HUELVA, 22 Jul. (EUROPA PRESS) -

El ciclo 'Los Jueves en la Calle', organizado por la Fundación Cajasol y KST Música en Huelva, entra en su recta final esta semana con la actuación del grupo 'The Donelles'.

La actuación se llevará a cabo este jueves a las 21,00 horas, en el espacio peatonal ubicado delante de la Sala de Exposiciones 'El Comercial', en el número 12 de la calle Jesús de Nazareno, para trasladar a los espectadores la década de los 50 ataviadas "al más puro estilo pin-up, en una nueva propuesta musical con un formato y diseño adaptado a nuestra realidad actual", según ha informado la Fundación en nota de prensa.

El sonido Motown será el protagonista de una velada en la que 'The Donelles' pondrán en lizo "una espectacular armonización vocal" gracias al potencial de Litta Wheel, Laura Serrano y Elita Falcon, versionando a artistas como Andrew's Sister, The Shirelles, Ray Charles, Duke Ellington, Elvis Presley, The Beatles o Etta James, y acompañadas por Leo Aranda, Roque Torralva y Santiago Ruíz, al bajo, la batería y los teclados, respectivamente.

El estilo musical de The Donelles está impregnado de rhythm and blues, de swing y de soul, del espíritu de la música popular afroamericana de las décadas de los 40 y los 50.