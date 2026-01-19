La Junta apela a que la prioridad es "excarcelar" a las víctimas atrapadas en el accidente ferroviario

La consejera de Inclusión Social, Loles López, este lunes en el minuto de silencio que se ha guardado en Huelva tras el accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba). - JUNTA DE ANDALUCÍA

HUELVA 19 (EUROPA PRESS)

La consejera de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, Loles López, ha asegurado este lunes que "la prioridad ahora mismo es recuperar a esas personas que siguen atrapadas" tras el accidente ferroviario en Adamuz (Córdoba) de este domingo después de descarrilar un tren de alta velocidad que partió desde Málaga con destino a Madrid y cuya cola se topó de frente con un Alvia procedente de Madrid que se dirigía a Huelva.

López, presente en el minuto de silencio que se ha guardado en Huelva, donde ha estado junto a la alcaldesa, Pilar Miranda, ha explicado en declaraciones a los medios que igualmente que "otra fase durísima" tras este accidente será "la identificación de los cuerpos", tarea de la que ha señalado que "ya estamos también".

La consejera de Igualdad ha querido subrayar en estos momentos "el acompañamiento, el cariño y el pésame a los familiares" de los fallecidos en el siniestro, que en estos momentos la cifra oficial sitúa en 39 fallecidos, además de que se contabilizan 152 heridos, trasladados para recibir atención médica, cinco muy graves, 24 graves --todos ellos hospitalizados-- y 123 en diversa consideración

"Deseamos una pronta recuperación de todas las personas que afortunadamente viven, pero que todavía están ingresadas en los hospitales", ha apelado Loles López al respecto, quien ha insistido en la idea de que "el foco lo tenemos allí", en alusión al lugar del accidente, "sobre todo, en intentar excarcelar a las personas que están atrapadas".