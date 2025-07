La Junta defiende el Pacto de Doñana como "la mejor solución" y urge al Gobierno a publicar las ayudas

SEVILLA 24 Jul. (EUROPA PRESS) -

El consejo de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, Ramón Fernández-Pacheco, ha defendido este jueves en el Parlamento andaluz el Pacto de Doñana como "la mejor solución, no solo para el parque, sino para los agricultores", pero ha apuntado en que el Gobierno "tiene que mover ficha y publicar las bases de las ayudas", aunque "el compromiso es que lo va a hacer de forma inmediata", toda vez que ha insistido en que la Junta "cumplirá con los agricultores si el Gobierno no lo hace".

Así ha respondido el consejero a una pregunta de Vox sobre "el futuro del campo en Huelva" en el Pleno del Parlamento andaluz, en la que ha insistido en que la Junta "desde el primer momento ha querido buscar soluciones y no grandes titulares para ayudar a los agricultores del entorno del Parque Nacional de Doñana" y "se ha hecho buscando una solución dialogada con la otra Administración competente en la materia que era el Ministerio".

Al respecto, ha señalado que el Pacto por Doñana es "la mejor solución, no solo para los agricultores del Condado, sino también para la supervivencia de esa joya natural que es Doñana", por ello, el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, "consiguió llegar a ese acuerdo".

No obstante, se ha preguntado si es "la solución perfecta", a lo que se ha respondido que "probablemente no, al menos en su aplicación", ya que ha defendido que la Junta "siempre dijo que el acuerdo tenía que empezar por los agricultores, mientras que el Ministerio decidió que empezara por los ayuntamientos".

Por ello, el consejero ha señalado que en la actual fase del proceso del acuerdo "el Ministerio tiene que mover ficha, tiene que publicar las bases, tiene que aprobarlas cuanto antes y tiene que poner esa ayuda en carga", aunque "el compromiso es que lo va a hacer de manera inminente y la última reunión con la plataforma se mantuvo antes de ayer y están perfectamente informados".

"Ya se ha dicho por activa y por pasiva que si el ministerio no cumple, la Junta de Andalucía cumplirá y la Diputación de Huelva cumplirá. Por lo tanto, y si me lo permite, el Partido Popular cumplirá porque estamos para buscar soluciones, insisto, y no para buscar grandes titulares", ha enfatizado.

Por ello, ha animado a Vox a que "en defensa del interés general de Huelva y, en particular, de los agricultores de la zona del Condado, defiendan el Pacto por Doñana y empujemos entre todos para que se desarrolle en su literalidad, pues es, sin duda, la mejor solución tanto para el parque como para la comunidad".

Por su parte, el parlamentario andaluz de Vox Rafael Segovia ha definido al Pacto de Doñana como "nefasto para la provincia y para los agricultores de la Corona Norte" y ha acusado al PP y al Gobierno de "convencer" a estos para que "votaran a favor de retirar la proposición de ley destinada a calificar su tierra como superficie agrícola regable con agua superficial a cambio de recibir unas ayudas que no han llegado".

"Más de año y medio más tarde no han recibido las ayudas y sí han recibido cuantiosas multas, incluso por vía penal. Ustedes echan la culpa al Gobierno Central, pero en verdad fueron ustedes los que lo convencieron para que adoptaran esta actitud. Si el Gobierno central no responde, nosotros entendemos que ustedes tienen la obligación de buscarles una solución garantizando esa ayuda que les prometieron por el cese de la actividad", ha aseverado.

VIÑEDOS Y MILDIU

Por otro lado, el parlamentario de Vox se ha referido a la situación de los videños del Condado con el hongo mildiu, y ha preguntado al consejero que "por qué no ayudan a otro cultivo que hay en Huelva, que es el de los viñedos del Condado, que llegaron a tener en tiempo incluso 40.000 hectáreas de las que solo quedan 1.820" y que "se mantienen por el cariño a la tierra, por el apego y por el esfuerzo de muchos agricultores de la zona".

Por ello, ha advertido que ese viñedo "puede desaparecer este mismo año si no recibe ayudas", porque "llevan dos años que están vendiendo por debajo del coste de producción y ahora se ven afectados por el mildiu".

"El mildiu es una enfermedad provocada por un hongo que disminuye la calidad y también la cantidad de la producción. Si no le hacemos llegar una ayuda urgente, muchos de estos agricultores tendrán que arrancar sus vides en septiembre, poniendo en riesgo la actividad viticultora y el ecosistema del entorno de Doñana. Es curioso que se estén destinando grandes cantidades de dinero a construir museos y rutas, y a la vez estemos dejando morir la viticultura de la zona", ha manifestado.

Así, Segovia ha finalizado su intervención señalando que han comenzado una negociación con la Diputación de Huelva que "no podrá cubrir todo el gasto", por lo que ha solicitado la colaboración de la Junta para ello.

A este respecto, el consejo ha explicado que el hongo mildium es "un problema de sanidad vegetal que no afecta solo a Huelva, ya que hay casos en Andalucía, como en Montilla-Moriles o Jerez, y en toda España", ya que es "consecuencia de las fuertes precipitaciones de la primavera, sumado a las altas temperaturas".

Por ello, Fernández-Pacheco ha señalado que, "como es un problema que afecta a todas las comunidades", hace algunas semanas se pusieron en contacto con el Ministerio de Agricultura para que "se puedan intervenir con fondos estatales en ayuda y rescate de este sector". "En cualquier caso, nosotros mantenemos un contacto directo y permanente con todos los productores de vino, no solo del Condado, y la Junta en función de lo que haga el Ministerio, ayudaremos como hemos hecho siempre", ha finalizado.