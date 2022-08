La Junta dice al PSOE de Huelva que "si hay algo que se cuida en Andalucía" es a los pacientes oncológicos

JAÉN, 23 Ago. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Salud y Consumo, Catalina García, ha señalado este martes que "no sabe cuál es la justificación concreta" para que haya pacientes oncológicos del Hospital Juan Ramón Jiménez de Huelva que "no estén recibiendo sus tratamientos" pero que "no es por falta de espacio" tal y como criticó este lunes la parlamentaria socialista onubense María Márquez, toda vez que ha señalado que, "si hay algo que se cuida en Andalucía es precisamente a los pacientes oncológicos".

Así lo ha manifestado a preguntas de los periodistas durante su visita a la planta térmica del Hospital Neurotraumatológico de Jaén donde, cuestionada al respecto, la consejera ha apuntado que se "cuida a todos los pacientes, pero muy especialmente en la oncología" y ha apuntado que la Consejería de Salud ha reducido las listas de espera y que "no hay un paciente oncológico que dentro de 28 días no sea intervenido".

García ha respondido así ante las declaraciones de la parlamentaria socialista que solicitó a la Junta que tomara medidas "urgentes" y "excepcionales" para "dar respuesta inmediata" a los pacientes oncológicos que se encuentran "sin recibir tratamiento" por "falta de espacio" en la planta cuarta del Hospital Juan Ramón Jiménez al "no contar con sillas disponibles para ponerse ese tratamiento".

En este sentido, la consejera de Salud ha manifestado que "el que no se pueda estar dando un tratamiento de quimioterapia tiene que tener una justificación, que seguro que no será el espacio".