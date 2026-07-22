La Junta flexibiliza las exigencias de alimentación del ganado ecológico afectado por el incendio de junio en Huelva

Ganado ovino. - JUNTA DE ANDALUCÍA

HUELVA 22 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural ha autorizado excepcionalmente la alimentación convencional en explotaciones ganaderas ecológicas ubicadas en Gibraleón, San Bartolomé de la Torre, Alosno y Villanueva de los Castillejos, zona afectada por un incendio declarado a principios de junio que acabó afectando a un total de más de 6.300 hectáreas.

Según informa la Junta en nota de prensa, con esta flexibilización temporal de las exigencias publicada el pasado lunes, 20 de julio, en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA), el Gobierno andaluz busca "prevenir males mayores de bienestar animal en un ganado que está haciendo frente a la deficiente alimentación derivada de la escasez de pastos".

El incendio, declarado desastre natural con incidencia en el potencial productivo agrario por el Consejo de Gobierno andaluz, ha repercutido especialmente en el sector de la ganadería ecológica con animales criados de manera extensiva y que, por tanto, se alimentan normalmente de los pastos y de los productos y subproductos de cultivos de secano.

Este alimento se ha visto "muy mermado" como consecuencia de un fuego que ha afectado a 3.370 hectáreas de Gibraleón, 1.363 hectáreas de San Bartolomé de la Torre y 1.577 hectáreas de Alosno y Villanueva de los Castillejos. A su paso por esta superficie, las llamas han provocado graves daños en infraestructuras, cultivos, cabaña ganadera, pastos, árboles, fauna cinegética y utensilios propios de las labores agrarias.

La normativa ecológica actual permite activar mecanismos excepcionales en casos de circunstancias catastróficas resultantes de un desastre natural y, en este caso, la Junta de Andalucía ha decidido permitir la alimentación convencional en las explotaciones ganaderas ecológicas afectadas por el incendio para contribuir a mejorar su viabilidad.

En concreto, se podrá ofrecer forrajes, paja, grano y pienso no ecológico a ejemplares de bovino, equino, ovino, caprino y porcino de extensivo que se crían en la zona determinada en la resolución. Por su parte, los apicultores de los cuatro municipios onubenses afectados podrán dar miel ecológica, polen ecológico, jarabe de azúcar ecológico o azúcar ecológico a sus abejas y trasladar las colmenas a zonas distintas a las dispuestas en la reglamentación.

Estas condiciones excepcionales serán de aplicación, inicialmente, hasta el 31 de diciembre de este año. Sin embargo, el Gobierno andaluz revisará la situación 15 días antes de finalizar este plazo por si se considerara necesario ampliar el período de aplicación de las medidas.

Los ganaderos ecológicos interesados en acogerse a la posibilidad de alimentación convencional deben comunicarlo individualmente enviando a la Consejería de Agricultura una declaración responsable que se encuentra disponible en el Catálogo de Procedimientos y Servicios de la Sede Electrónica de la Junta de Andalucía (https://lajunta.es/6f0cl).

El documento debe presentarse preferiblemente de forma telemática e incluirá información de relevancia como, por ejemplo la especie y número de animales afectados, el tipo y cantidad de alimentación no ecológica que se prevé ofrecer y el período en que se estima que se hará uso de esta medida excepcional.