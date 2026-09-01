Junta flexibilizará las ayudas de la PAC tras el incendio de Niebla (Huelva) y trabaja ya en actuaciones de emergencia

El consejero de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, Ramón Fernández-Pacheco, durante la reunión mantenida hoy con el sector agrario de la comunidad. - Francisco J. Olmo - Europa Press

SEVILLA 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía, Ramón Fernández-Pacheco, ha destacado este martes la puesta en marcha de medidas de apoyo a los afectados por el incendio forestal iniciado el 6 de agosto en el municipio de Niebla (Huelva), entre las que se incluye la flexibilización de los requisitos de las ayudas de la Política Agraria Común (PAC) para evitar que los ganaderos y agricultores perjudicados pierdan este sustento económico tras la pérdida de su potencial productivo.

Así lo ha indicado el consejero a preguntas de los periodistas en una rueda de prensa en Sevilla antes de reunirse con las organizaciones agrarias profesionales y las cooperativas agroalimentarias en la mesa de interlocución agraria, donde ha subrayado la necesidad de actuar en el "día después" del fuego en coordinación con la Consejería de Sostenibilidad.

En este sentido, ha recordado tras el Consejo de Gobierno declaró este lunes la declaración de desastre natural, así como que el pasado 20 de agosto ambas consejerías celebraron una comisión técnica para perfilar las actuaciones destinadas a las familias que han visto dañado su medio de vida en comarcas como la de Niebla o Berrocal.

Entre las líneas de trabajo articuladas, Fernández-Pacheco ha enfatizado la flexibilización de las exigencias para acceder a los fondos Feaga y Feader. "No parece justo que, encima de que lo pierden todo, también pierdan ese soporte económico que debe convertirse en un empujón para salir adelante", ha aseverado.

Asimismo, el titular de Agricultura ha advertido del impacto medioambiental posterior al incendio y ha recordado que se trabaja ya en realizar actuaciones de emergencia que tienes que ver con la materia forestal desde el ámbito de sostenibilidad, centradas en la reparación de caminos rurales y la protección del dominio público hidráulico.

A este respecto, ha mostrado su preocupación por la erosión del terreno y el riesgo que suponen las precipitaciones en los próximos meses. "La erosión del suelo va a ser de tal magnitud que si llueve de manera copiosa toda esa ceniza puede causar muchos problemas", ha alertado, garantizando que el Ejecutivo autonómico mantendrá el respaldo a los vecinos para superar la situación "lo antes posible".