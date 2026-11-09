La Junta realizará trabajos para esclarecer posibles casos de bebés robados en el cementerio de Huelva

Archivo - Exhumaciones en 2025 en el cementerio de La Soledad de Huelva capital para buscar restos de posibles bebés robados. - EUROPA PRESS - Archivo

HUELVA 9 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Cultura, Patrimonio Histórico y Deporte va a llevar a cabo una actuación en el cementerio de La Soledad de Huelva dirigida a la exhumación e identificación genética de restos vinculados a ocho enterramientos de neonatos localizados en dicho cementerio.

Dicha iniciativa da respuesta a las solicitudes formuladas por familiares integrados en la Asociación SOS Bebés Robados de Huelva, según ha indicado la administración andaluza en una nota.

Tras la realización de diversos estudios técnicos y descriptivos sobre el terreno, en los que se han analizado las características físicas, geográficas y geológicas de la zona, así como las alteraciones sufridas por el espacio a lo largo del tiempo, se han contratado los servicios de Óscar Daniel García Quiroga, arqueólogo especializado en la dirección y ejecución de intervenciones arqueológicas en fosas comunes.

Dicho experto llevará a cabo la exhumación de los restos óseos y, si fuera posible, la extracción de muestras a los mismos para contrastarlos con las muestras de ADN aportadas por los familiares.

Este proceso permitirá determinar si los restos exhumados corresponden efectivamente a los bebés cuyo fallecimiento y enterramiento fueron comunicados a sus familias en su día.