Junta reclamará ante el Gobierno la puesta en marcha de obras hídricas de interés con apoyo de fondos europeos

CUEVAS DEL ALMANZORA (ALMERÍA), 7 Mar. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible de la Junta de Andalucía, Carmen Crespo, ha indicado este lunes que va a reclamar nuevamente esta semana las realización de obras hídricas declaradas de interés del Estado ante el Gobierno central para garantizar el suministro de agua a los regantes y usuarios de Huelva ya que "no va a haber otro momento como este con fondos Next Generation" para financiar las actuaciones.

A preguntas de los periodistas en Cuevas del Almanzora (Almería), la consejera ha afirmado que desde la Junta están "deseoso" de poder retomar las obras para finalizar la presa de Alcolea una vez que el Gobierno central "dé le pistoletazo de salida", al tiempo que ha reclamado que "se empiece" con el túnel de San Silvestre y se ponga en marcha la comisión del trasvase Tinto-Odiel-Piedras.

Crespo, quien ha recordado que a lo largo tiene previstas reuniones con miembros del Ejecutivo, ha incidido en la "colaboración" de la Junta para "impulsar" las obras declaradas de interés del Estado en un momento "idóneo" ante la posibilidad de acceso a fondos europeos, según ha apuntado.

Con ello, ha urgido a "poner en marcha" la Comisión de Gestión Técnica del trasvase de agua de la demarcación hidrográfica del Tinto-Odiel-Piedras a la del Guadalquivir ante una situación de "sequía" que afecta al humedal de Doñana.

Del mismo modo, ha manifestado la necesidad de acometer el desdoble del túnel de San Silvestre para que los recursos hídricos que llegan a la capital y su cinturón estén garantizados. "Afortunadamente en Huelva agua hay, lo que no hay es conducciones, y en estos momentos se hace urgente que ese túnel de interés del Estado se ponga en marcha lo más urgente posible", ha dicho Crespo.

En cuanto a la presa de Alcolea, la consejera ha apuntado la intención de retomar las obras por parte de la Junta una vez sea posible tras su paralización "no estando nosotros todavía en el gobierno". "Decirnos a los almerienses y a la consejera almeriense que esa presa no se hace por las circunstancias de la calidad del agua es una entelequia en el sentido de que aquí estamos desalando agua. ¿Si desalamos agua cómo no podemos salobrar agua?", se ha cuestionado.