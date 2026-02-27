Liberan en diferentes comunidades tres cachorros de linces de la hembra Parra, nacidos en Doñana

Archivo - Tres cachorros de lince ibérico nacidos en cautividad en El Acebuche en una imagen de archivo. - MITECO - Archivo

ALMONTE (HUELVA), 27 (EUROPA PRESS)

Tres cachorros de lince ibérico de casi un año, nacidos en el centro de cría de El Acebuche (Almonte, Huelva), en el Parque Nacional de Doñana --espacio gestionado por el Organismo Autónomo de Parques Nacionales (OAPN) que depende del Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico--, e hijos de la hembra reproductora Parra, han sido liberados a lo largo de este mes de febrero en diferentes comunidades autónomas de España.

Así lo han indicado a Europa Press desde el Organismo Autónomo de Parques Nacionales, señalando que los tres linces liberados han sido Weeka, Wenster y Weasel, todos hijos de Parra, que en marzo del pasado año 2025 dio a luz a los tres cachorros.

De este modo, Weeka se liberó el 16 de febrero de 2026 en el municipio de Lorca, en la Región de Murcia, mientras Wenster, se liberó en Andalucía, en la Sierra Arana, el 18 de febrero de 2026 y Weasel se liberó el 20 de febrero en Campos de Hellín, en Castilla la Mancha.

Según han explicado desde el OAPN, Los cachorros se liberan con un año de edad, aproximadamente, y antes del siguiente periodo reproductor, así como apuntan que la zona y los ejemplares a liberar se establecen con "criterios genéticos" de los ejemplares.

Por otra parte, en cuanto a la temporada reproductora de este 2026, desde el organismo han señalado que los primeros partos se espera que sean en marzo, toda vez que no han podido facilitar más información al respecto.

Las primeras cópulas en el Centro de Cría del Lince ibérico El Acebuche --de la pareja Juromenha y Tintín-- se produjeron la última semana de 2025, según informó el Programa de Conservación Ex Situ del Lince Ibérico. Esto supuso el inicio de la temporada de apareamiento de esta especie protegida, algo fundamental para su supervivencia. De hecho, suele iniciarse en diciembre y extenderse hasta febrero.

El Programa de Conservación Ex Situ del Lince Ibérico alcanzó en 2025 uno de sus hitos "más relevantes" como ha sido el nacimiento de 62 cachorros en la red de centros de centros de cría --El Acebuche (Almonte, Huelva), La Olivilla (Jaén), Centro Nacional de Reprodução de Lince Ibérico (Silves, Portugal), zarza de Granadilla (Cáceres) y Zoo de Jerez--, de los cuales 48 han sobrevivido hasta la fecha.

Linx Ex Situ señaló que estos resultados "mantienen la tendencia positiva de temporadas anteriores y consolidan el papel esencial del programa en la recuperación del lince ibérico", con 424 ejemplares liberados en España y Portugal desde su puesta en marcha, lo que destacan como "un nuevo logro en dos décadas de trabajo para asegurar el futuro de esta especie emblemática".

En la temporada reproductiva de 2025 se formaron 32 parejas, que dieron lugar a 25 gestaciones completas. Entre finales de febrero y principios de mayo nacieron los 62 cachorros, con una supervivencia inicial del 77% (23 machos y 25 hembras). Nueve de ellos permanecerán en cautividad como reposición de reproductores --cinco machos y cuatro hembras--, sumándose a ellos la hembra Vidar --ejemplar invidente de la población salvaje de Doñana--.

Asimismo, si se confirma la aptitud clínica y comportamental de los 39 restantes, estos ejemplares serán liberados en la naturaleza a comienzos de 2026, reforzando las poblaciones silvestres. Desde Linx Ex Situ subrayaron que los resultados de 2025 "contrastan positivamente con los de los dos últimos años". De este modo, en 2023 se produjeron 26 parejas que dieron lugar a 46 crías, de las cuales 39 sobrevivieron al destete --23 machos y 16 hembras--. Tras garantizar la reposición de reproductores, 31 fueron liberadas en 2024.