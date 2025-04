Licitan obras en el Centro del Vino de La Palma (Huelva) para su adaptación a la Red de Espacios Museísticos

HUELVA 5 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Mancomunidad de Desarrollo Condado de Huelva ha sacado a licitación las obras de rehabilitación del Centro de Interpretación del Vino con el fin de proceder a su conservación y adaptarlo para la Creación de la Red de Espacios Museísticos y Expositivos Vinculados al Vino del Condado.

Según el anuncio publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público, consultado por Europa Press, indica que el proyecto se ha licitado por un valor de algo más de 127.000 euros y las empresas que lo deseen podrán presentar sus ofertas hasta el 28 de abril.

De este modo, el objetivo de esta rehabilitación es que el Centro del Vino se adapte a la Red de Espacios Museísticos relacionados con esta actividad para "contribuir al conocimiento de esta actividad tan inherentes a la comarca como es la industria del vino", y de esta forma "se pone en valor como centro de interpretación de la industria vinatera y el edificio en sí mismo".

Se trata de una actuación para poder rehabilitar una edificación en la que se albergará un centro expositivo con la posibilidad de ofrecer catas de los vinos del condado.

De este modo, la memoria del proyecto señala que el edificio presenta "un buen aspecto y se conserva con aceptable dignidad", aunque la techumbre "ya está muy deteriorada, incluso algunos tramos ha sufrido la madera por la entrada de agua por la cubierta en el último año". La estructura vertical está formada por gruesos muros paralelos a la fachada principal, disponiendo los centrales de arcos de amplias proporciones. El estado general de la misma es "bastante aceptable, sin presentar grandes grietas o desplomes alarmantes". La cubierta a dos aguas está formada por gruesos rollizos que se encastran directamente en los muros. Los rasillones de sustento de las tejas es la zona más

El solar tiene una superficie de 132,98 metros cuadrados, siendo su forma rectangular, con una profundidad total de 17,85 metros y una anchura de 7,45 metros con dos crujías. La superficie útil es de 119,65 metros cuadrados.

De este modo, el proyecto constará de un recinto diáfano que pueda ser utilizado como espacio museístico y expositivo vinculado al vino del Condado. Se mantendrá el equipamiento que tiene en la actualidad relacionado con la industria vinatera, como son todas las botas de vino que actualmente están ubicadas allí.

Por otro lado, se dispondrá de cartelería con el nombre y explicación del funcionamiento de dicha industria. Se trata de dotar al edificio de las instalaciones necesarias para poder realizar exposiciones, conferencias, etc. Por este motivo, el programa de necesidades es un salón único, con una compartimentación mínima en un extremo para ubicar un almacén y un ambigú en la que se pueda preparar algún catering para complementar a las exposiciones que allí se realicen con catas del vino del Condado. Esta mínima compartimentación no impiden la lectura del espacio interior como único, pues no llega a la altura de la cubierta.

En este tipo de edificios no se hacían distintos espacios, sino que se trataba de uno único en el que se trabajaba, por lo que "conservar esa lectura es lo más importante del proyecto".

Se trata de un edificio en el que "se reflejará cómo se trabajaba en la industria del vinatera antiguamente y que, además de tener una historia a lo largo de los siglos, está emplazado en "un marco incomparable del municipio de La Palma del Condado, centro neurálgico de la comarca del Condado, dentro del Parque Manuel Díaz".

Por lo tanto, se trata de consolidar los muros existentes en la actualidad, sustituir la cubierta, ejecutar los acabados y revestimientos de paredes, además de las instalaciones necesarias para el buen funcionamiento como espacio museístico y expositivo. También es necesario instalar la carpintería en los huecos de las ventanas, pues en la actualidad no existen.

Asimismo, los suelos se sustituirán por unos más adecuados al uso que se le va a dar y los paramentos verticales se picarán, enfoscarán y pintarán. En el exterior se urbaniza un pequeño espacio alrededor del edificio que sirva de recepción del mismo.

(EUROPA PRESS ANDALUCÍA)