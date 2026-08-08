Limón (Huelva) lamenta el "engaño" de la Junta con el Materno y el Chare en la provincia "con menor inversión sanitaria"

Archivo - La secretaria general del PSOE de Huelva, María Eugenia Limón. - MIGUEL VAZQUEZ/PSOE DE HUELVA - Archivo

HUELVA 8 Ago. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PSOE de Huelva, María Eugenia Limón, ha criticado la gestión del Gobierno andaluz de Juanma Moreno en la provincia, asegurando que "si hay un ejecutivo que engaña a la ciudadanía de Huelva, ese es el Gobierno de Moreno" y ha lamentado que Huelva "se mantenga a la cabeza en menores recursos sanitarios por habitante", así como ha señalado el "engaño" continuado en proyectos clave como el Hospital Materno-Infantil o el Centro de Alta Resolución de Especialidades (Chare) de Lepe.

Así lo ha manifestado Limón en una entrevista concedida a Europa Press, en la que ha incidido en que la sanidad pública en la provincia atraviesa "momentos críticos" y ha lamentado el devenir de las infraestructuras prometidas.

"Después de ocho años de autobombo con el Materno-Infantil, intentando cambiar el proyecto que dejamos los socialistas y engañando a la comunidad sanitaria --primero en consultas externas, luego en el Blanca Paloma y después volviendo a trasladarlo--, lo único que han hecho unos días antes de convocar las elecciones es venir y poner una primera piedra", ha criticado, señalando que "si comparamos todas las primeras piedras que han puesto a lo largo de estos ocho años, el resultado es siempre el mismo: ahí es donde se han quedado".

Respecto al Chare de Lepe, la líder del PSOE onubense ha afeado que la Junta lo utilice como "otra herramienta para confrontar con la ciudadanía". A su juicio, "el Gobierno que ha cumplido con Lepe y con la costa ha sido el Gobierno de España, que ha puesto los accesos en marcha a pesar de los obstáculos en la licitación y ejecución".

Por contra, ha recriminado al PP que "su única dedicación ha sido ir en campaña a decir que estaría en marcha tras el verano o en diciembre, cuando sabiendo cómo juegan con la ciudadanía, sabemos que no estará ni tras el verano ni en diciembre".

En esta línea, ha aseverado que desde la Junta "seguirán apostando por lo privado, inflando los bolsillos de sus amigos y sin pensar en la mayoría social que necesita una sanidad pública, universal y gratuita con el menor número de listas de espera". Un panorama que, según Limón, "choca con la realidad presupuestaria" ya que "Huelva es la provincia con menor inversión sanitaria por habitante; mientras la media andaluza ronda los 1.500 euros, en Huelva no llegamos ni a los 1.200 euros".

Asimismo, se ha referido a los datos asistenciales, indicando que actualmente "83.000 onubenses están en lista de espera para una intervención o para ser atendidos por un especialista", con una demora media de 204 días para entrar en quirófano y "más de 50.000 pruebas diagnósticas pendientes de realizar solo en el Hospital Juan Ramón Jiménez". Todo ello, según ha subrayado, a pesar de que el Ejecutivo central "ha transferido más recursos que nunca", alcanzando "53 millones de euros más a la Junta de Andalucía con Pedro Sánchez".

DEPENDENCIA, EDUCACIÓN Y UNIVERSIDADES

Al margen del ámbito sanitario, la secretaria general de los socialistas onubenses ha alertado sobre el "deterioro generalizado" en el resto de los servicios públicos esenciales en la provincia, "comenzando por el sistema de atención a la dependencia".

Limón ha señalado que existen "2.540 onubenses en listas de espera para la dependencia", acumulando "una demora media que roza los dos años (más de 600 días)". "Trágicamente durante 2025 fallecieron 308 personas esperando a ser atendidas por la ley" y, en este sentido, ha contrapuesto estos datos con "el esfuerzo del Gobierno de España, que ha aumentado en 1.477 millones de euros la partida de dependencia mientras la Junta la recortaba".

Al respecto, ha precisado que "solo en 2024 el Gobierno central aportó 738 millones de euros a la Junta para este fin, 580 millones más que en 2017 durante el Gobierno de Mariano Rajoy".

En el ámbito educativo, la dirigente del PSOE ha denunciado el "abandono de las infraestructuras" en la provincia, donde se contabilizan "294 aulas públicas menos" y un flagrante "incumplimiento de la Ley de Bioclimatización". Según ha expuesto, de las 33 actuaciones comprometidas en centros educativos de Huelva desde la aprobación de la norma, "ni siquiera se han terminado una decena".

Asimismo, ha hecho especial hincapié en la "falta de apoyo" a los menores con Necesidades Específicas de Apoyo Educativo (NEAE), lamentando "la desatención a las demandas de unos padres que en muchos casos tienen que abandonar sus puestos de trabajo para cuidar a sus hijos". Todo ello, ha recordado, en un contexto en el que la inversión estatal en educación "ha aumentado un 198% respecto a la época de Rajoy".

Por último, María Eugenia Limón se ha referido al malestar de la comunidad académica y de los rectores ante el modelo universitario promovido por el Ejecutivo andaluz. Ha censurado la aprobación de cinco universidades privadas en la comunidad y la tramitación de una Ley de Universidades "sin el apoyo de nadie", la cual "no garantiza la financiación suficiente para la universidad pública y favorece a la privada".

"Si no aumentamos las plazas en la educación pública, difícilmente nuestros jóvenes podrán estudiar lo que sueñan, obligando a sus familias a volver a hipotecarse o tirar de ahorros para costear grados o FP privadas que encaucen su futuro laboral", ha concluido.