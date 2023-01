Limón (PSOE) dice que respeta que Cruz "se tome el plazo necesario" para anunciar si repite como candidato

HUELVA, 12 Ene. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PSOE de Huelva y presidenta de la Diputación, María Eugenia Limón, ha manifestado este jueves que respeta que el alcalde de Huelva, Gabriel Cruz, "se tome su tiempo" para anunciar si repite como candidato, después de que el propio regidor no desvelara esta incógnita y manifestara que "está centrado en sus obligaciones" y que cuando tenga que comunicar algo sobre ello "lo hará", ya que tiene hasta principios de abril para decidirlo.

Así se ha pronunciado Limón durante su participación en el desayuno coloquio de un nuevo Encuentro SER, en el que ha respaldado la gestión de Cruz al frente del Ayuntamiento de la capital, ya que ha asegurado que "es, ha sido y será el mejor alcalde que haya tenido la ciudad de Huelva".

"Yo respeto que cada uno se tome los plazos necesarios para anunciar su candidatura, pero existe una fecha que nadie puede saltarse y es la publicación en el BOE a principios de abril", ha añadido.

Asimismo, Limón ha asegurado que no le preocupa la celebración de las elecciones locales el próximo mes de mayo, ya que se enfrentan a ellas "con la ilusión del trabajo hecho", algo que ve reflejado "en la cara de los alcaldes que han vivido la realidad de sus municipios en el contexto de una pandemia".

"Encarar estas elecciones municipales se hace con todos los recursos que la Diputación provincial va a poner en marcha para seguir atendiendo la demanda de sus vecinos, pero, sobre todo, con la ilusión y la fuerza de sentirnos con los deberes hechos. Por lo que sé que la evaluación de los vecinos va a ser positiva, ya que los alcaldes han dado el callo y han estado para ellos", ha concluido.

CENTRADO EN SUS "OBLIGACIONES"

En este sentido, el propio alcalde de Huelva, Gabriel Cruz (PSOE), señaló este martes que está centrado en sus obligaciones de "ejercer" como regidor de la capital y que cuando tenga que comunicar algo relacionado con su candidatura a la Alcaldía para las próximas elecciones municipales de mayo, "lo hará". Por lo que sigue sin confirmar las declaraciones del pasado mes de agosto del secretario general del PSOE-A, Juan Espadas, que sí aseguró que los alcaldes de Sevilla, Granada, Huelva y Jaén serán candidatos del PSOE.

Además, señaló que "los procesos de Primarias no se abren allí donde tienen un regidor gobernando" y que "en cualquier caso" tiene para anunciarlo hasta "principios de abril" cuando "se abra el periodo electoral", toda vez que consideró que esto "no es lo relevante ahora mismo" porque como alcalde lo que le "preocupa" es Huelva y "no tratar temas de candidaturas".

A este respecto, Cruz consideró que "ya habrá tiempo" y que la Alcaldía es un trabajo "para responsabilizarse y cumplir objetivos y retos" y "saber hacia donde quieres ir" y "saber que lo más importante no es el partido" ni él "sino Huelva", apuntando que "hay que tener muy claro que todo es finito" y "todo tiene un principio y un fin".

"Huelva tiene ahora momentos claves y puntuales que es lo que está ocupando todo el tiempo, todo el esfuerzo y toda la ilusión, porque estamos ante un escenario histórico y crucial para la capital. Más que pensar en un proyecto electoral de aquí a mayo, lo que quiero es culminar y poner en marcha el Plan de Movilidad y todos los proyectos y habrá que seguir trabajando en ello. Habrá tiempo para todo", enfatizó el regidor onubense.

En este punto, aseveró que tiene "claro" lo que va a hacer, pero que "llegará el momento" de anunciar si vuelve a presentarse como regidor de Huelva, por lo que ha pedido que se le "permita decidir cuando" anunciarlo, así como afirmó que no se trata de una cuestión de jugar con los tiempos sino que lo dirá "cuando tenga algo que decir".

Asimismo, Cruz señaló que "el ciudadano tendrá tiempo más que suficiente" para decidir su voto y "lo tendrá clarísimo cuando llegue el último fin de semana de mayo", al tiempo que enfatizó que el año 2023 lo ve "desde otra perspectiva" que no es la electoral, sino la de "la responsabilidad de gobernar la ciudad y de los retos que hay por delante" porque "estamos viviendo un momento trascendente" con la implementación de los proyecto de la Agenda Urbana, la aprobación y puesta en marcha del Plan de Movilidad o la presentación "en breve" de la primera fase del Plan General de Ordenación Municipal.