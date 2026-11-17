Los socialistas onubenses visitan la promoción de viviendas previstas en La Hispanidad. - PSOE DE HUELVA

HUELVA 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PSOE de Huelva y candidata al Senado, María Eugenia Limón, ha exigido este martes al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, y a la alcaldesa de la capital, Pilar Miranda, que "aclaren" los plazos, el calendario de ejecución y la inversión prevista para las 34 viviendas protegidas anunciadas "hace más de un año" en la barriada de La Hispanidad, al tiempo que ha reclamado la tramitación "en tiempo y forma" del Bono Alquiler Joven.

En una rueda de prensa celebrada en el citado barrio onubense, Limón ha criticado que, tras la colocación del cartel institucional anunciando la promoción hace más de doce meses, los vecinos siguen sin conocer el estado real del proyecto.

La dirigente socialista ha subrayado que la vivienda constituye una competencia "exclusiva" de la Junta de Andalucía recogida en el Estatuto de Autonomía y ha cifrado en 5.000 las viviendas que necesita la provincia de Huelva para los próximos cinco años.

En este sentido, ha cuestionado las prioridades presupuestarias del Ejecutivo autonómico, señalando que, "según los últimos documentos analizados" por su partido, "la Administración andaluza ha destinado un millón de euros" a determinadas actuaciones en vivienda "frente a 1,5 millones de euros para el alquiler de viviendas de altos cargos en Sevilla".

Por ello, Limón ha instado a Moreno a detallar "qué partidas y cuántas promociones" incluirá para Andalucía y para la provincia de Huelva en los presupuestos autonómicos de 2027 y ha advertido de que la ciudadanía "necesita inversión real y no más carteles ni anuncios que después nunca llegan a cumplir".

Asimismo, la candidata al Senado ha acusado al Gobierno andaluz de gestionar "tarde y mal" el Bono Alquiler Joven --una ayuda de 250 euros mensuales durante dos años financiada por el Ejecutivo central--, lo que a su juicio provoca que existan "jóvenes de primera y jóvenes de segunda" en España en función de la comunidad autónoma en la que residan.

Frente a la gestión de la Junta, Limón ha defendido las políticas del Gobierno de España y ha destacado la puesta en marcha del Plan Estatal de Vivienda 2026-2030, "dotado con más de 70 millones de euros para ampliar el parque público y mantener las ayudas al alquiler", así como el denominado 'decreto Maricarmen', del que ha asegurado que "busca proteger" tanto a inquilinos "frente a la especulación" como a los pequeños propietarios y ha rechazado los mensajes de "miedo" que, según ha afirmado, trasladan PP y Vox.

Finalmente, la secretaria general de los socialistas onubenses ha vinculado el acceso a la vivienda con la mejora de las rentas del trabajo y ha valorado el "incremento salarial del 4,5%" y la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) "hasta los 1.286 euros aprobada este martes", medidas que ha enmarcado en la defensa de la vivienda como "un derecho frente al modelo del PP".