Limón (PSOE-Huelva) destaca el "compromiso" del Gobierno con las Fuerzas de Seguridad y la inversión contra el narco

Archivo - La secretaria general del PSOE de Huelva, María Eugenia Limón. - MIGUEL VAZQUEZ/PSOE HUELVA - Archivo

HUELVA 29 Ago. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PSOE de Huelva, María Eugenia Limón, ha destacado el "compromiso" del Gobierno central con los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado mediante la "mejora de sus condiciones salariales" y el "incremento de la inversión" para combatir el narcotráfico, al tiempo que ha apelado a "dejar trabajar a la Justicia" para determinar las posibles causas o negligencias tras la pérdida de vidas humanas.

En una entrevista concedida a Europa Press, la dirigente socialista ha mostrado de nuevo sus "máximas condolencias" a los familiares, amigos y a toda la Guardia Civil tras la tragedia sufrida el pasado mes de mayo por los agentes, así como por los reciente sucesos en Isla Cristina, donde fallecieron tres personas en un tiroteo que se relaciona, en un primer momento, con un posible ajuste de cuentas por el crimen sucedido en El Torrejón en 2024, y ha destacado el impacto social y familiar que generan este tipo de sucesos.

"Como madre de dos hijas, tengo claro que el refuerzo de la seguridad es fundamental en nuestros pueblos, en general, y para acabar con el narcotráfico, un problema que provoca mucha indefensión a quienes tenemos hijos en edad adolescente", ha subrayado.

Respecto a las peticiones de responsabilidades tras lo acontecido con los agentes de la Guardia Civil, Limón ha señalado que "cuando hay pérdidas de vidas humanas todo se vuelve más trágico" y "se tiende a buscar culpables, tal y como ocurre en otros escenarios de emergencia como incendios o Danas". No obstante, ha hecho un llamamiento a "la prudencia" y al "respeto" de los cauces legales.

"Cuando se abre una investigación por la muerte de seres humanos, tenemos que dejar trabajar a la Justicia para que sea la que dictamine si ha habido algún tipo de negligencia en los instrumentos, en las herramientas o en las circunstancias que hayan producido el accidente", ha remarcado la secretaria general de los socialistas onubenses.

En este sentido, Limón ha defendido la gestión del Ejecutivo central, asegurando que "si hay un Gobierno que se ha comprometido con los guardias civiles de Huelva, de Andalucía y de España a lo largo de todos estos años, ha sido el Gobierno del Partido Socialista".

Al respecto, ha puesto en valor que el Ejecutivo "les ha subido el salario, ha mejorado sus condiciones laborales y ha invertido más que nunca en el entorno del Estrecho". Todo ello con el objetivo de "acabar con las bandas que intentan cruzar el mar y desarrollar una política de narcotráfico que afecta de lleno a toda la ciudadanía", ha concluido.