Localizadas las armas usadas en el tiroteo mortal de Isla Cristina (Huelva)

ISLA CRISTINA (HUELVA), 19 (EUROPA PRESS)

La Guardia Civil ha informado este miércoles de la localización de las armas que presuntamente habrían sido utilizadas en el tiroteo moral del pasado domingo en la barriada del Rocío de Isla Cristina (Huelva), que se saldó con tres personas fallecidas --una mujer de 39 años embarazada de ocho meses, cuyo bebé también murió finalmente, otra mujer de 62 años y un menor de 16--, así como con dos heridos, uno leve y otro grave --el hijo de 18 años de una de las fallecidas--.

Así lo ha indicado en un comunicado el Instituto Armado, en el que señala que las armas han sido aprehendidas por los agentes y serán remitidas al Servicio de Balística para su análisis e informe pericial, toda vez que apunta que una vez finalizado el estudio técnico, serán remitidas junto al informe a la Autoridad Judicial que entiende la causa --investiga el Juzgado de Instrucción Número 3 de Huelva--.

Las primeras líneas de investigación apuntan a un posible ajuste de cuentas entre clanes como móvil del crimen, que estaría relacionado con el que acabó con un hombre muerto y otro herido en 2024 en la barrida de El Torrejón de la capital onubense, aunque no se descartan otras hipótesis en un caso decretado bajo secreto de sumario y que investiga el Juzgado de Instrucción Número 3 de Huelva.

La Guardia Civil y la Policía Nacional continúan con un gran despliegue de seguridad, tanto en Isla Cristina como en Huelva capital, para garantizar la seguridad de la ciudadanía, así como en la búsqueda de las dos personas que abrieron fuego con ráfagas de disparos y que en estos momentos continúan en paradero desconocido.

Los hechos se produjeron sobre las 22,00 horas del domingo, cuando los ocupantes de una motocicleta abrieron fuego contra un grupo de personas que se encontraban en la vía pública para posteriormente darse a la fuga. Tras el ataque, los presuntos autores intentaron calcinar el vehículo en un pinar cercano al municipio para distraer la atención en su huida, un conato de incendio que pudo ser sofocado por la rápida intervención de usuarios y propietarios de un camping próximo, así como del cuerpo de bomberos.

Cuestionado este lunes el alcalde de Isla Cristina, Jenaro Orta, sobre si el tiroteo guarda relación con episodios violentos anteriores registrados en 2024 en El Torrejón y en junio de 2025 en la barriada de Huerto de la Potala del municipio isleño, el regidor ha admitido que las indagaciones preliminares de la Brigada de Investigación Criminal sugieren que el ataque iba dirigido contra el resto de esa misma familia.

El 10 de septiembre de 2024 una persona falleció y otras dos resultaron heridas de diferente consideración durante un tiroteo en la barriada de El Torrejón, en Huelva capital. El presunto autor de los hechos, conocido como 'El Baba' fue detenido días después en Gijón, donde el Juzgado número 3 del municipio asturiano decretó la prisión provisional, comunicada y sin fianza como presunto autor de un delito de asesinato y otro de tentativa de asesinato. Este juzgado se inhibió en favor del Juzgado de Instrucción número 5 de Huelva, que es el que lleva la investigación de los hechos, y el que continúa con la causa.

Al conocido como 'el Baba' se le buscaba por los disparos que terminaron con la vida de un hombre y con dos heridos, que tuvieron que ser trasladado al hospital. En concreto, 112 recibió sobre las 14,10 del 10 de septiembre de 2024 horas una docena de llamadas de vecinos del barrio alertando de lo que parecía ser un tiroteo en la plaza Violeta de El Torrejón. Tras ello, se produjeron nuevas reyertas, aunque sin heridos.