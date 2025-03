Lopez (CCOO-A) pide a la Junta que "se refuercen los servicios públicos" y que "no desaproveche los recursos que llegan"

HUELVA 5 Mar. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general de CCOO-A, Nuria López, ha señalado este miércoles la "necesidad" de "reforzar los servicios públicos" que, "por desgracia en Andalucía se encuentran bajo mínimo". A su juicio, esto es "fruto de las políticas del Gobierno andaluz", toda vez que ha pedido que "no se desaproveche la oportunidad" y que "cuando viene recursos a Andalucía que lleguen a los trabajadores públicos".

Así se ha manifestado la sindicalista en una atención a los periodistas antes de participar en el decimoquinto Congreso de la Unión Provincial de CCOO de Huelva para elegir a la nueva ejecutiva provincial, en la que ha señalado la "necesidad" de "reforzar los servicios públicos" en Andalucía, ya que estos, en su opinión, "se encuentran bajo mínimo debido a las políticas que está haciendo el Gobierno andaluz, que no son amables con los trabajadores y que deja mucho que desear".

"Escuchamos al Gobierno andaluz decir qué importante han sido los datos del paro, pero se apunta un tanto que no es suyo. Es gracias a una reforma laboral que firmamos con el Gobierno de España en 2021 que está dando sus efectos y gracias a la negociación colectiva que está dando sus frutos. Por tanto, un tanto que no es suyo y dónde tiene que poner toda la carne en el asador, no la pone", ha enfatizado.

Asimismo, López ha reprochado al Gobierno andaluz que "diga que no necesita dinero, que no necesita financiación, que tiene recursos de sobra", sin embargo, "no recupera derechos de los empleados públicos, la antigüedad de algunas empresas públicas o no solventa la brecha salarial en las administración pública", ya que "en muchas licitaciones que se hacen, fruto de la externalización y la privatización, no cobran las trabajadoras y los trabajadores el salario mínimo".

"Si no hay recursos porque está esa situación así. No vale decir que la reforma laboral va bien y está dando datos positivos cuando no es suya y en sus responsabilidades, los trabajadores y las trabajadoras, empleados públicos directamente o a través de la agencia o licitaciones externalizadas, no tienen los derechos mínimos que garantiza el marco laboral", ha aseverado.

Por ello, ha insistido en que "sí que hace falta el dinero en Andalucía y una financiación justa", pero "cuando vienen recursos al menos deberían llegar a los trabajadores y a las trabajadoras" y que el Gobierno andaluz "no desaproveche la oportunidad como lo está haciendo".

REDUCCIÓN DE LA JORNADA

Por otro lado, López ha indicado que es "un momento clave para resituar las propuestas, y demostrar a los trabajadores y a las trabajadoras que estas son útiles para mejorar las condiciones de trabajo y de vida", en referencia al congreso en Huelva para elegir a la nueva ejecutiva, con una candidatura liderada por la actual secretaria general, Julia Perea.

"Por tanto, con esa ilusión se presenta la renovación de los distintos órganos de dirección en Huelva y también de las propuestas del sindicato para ser útil a las personas trabajadoras a quienes representamos. Y lo queremos hacer con mucha más fuerza, con mucha más contundencia y con mucha más efectividad, si todavía cabe, porque también es el momento, los congresos, de situar los balances", ha subrayado.

Al respecto, la secretaria general ha indicado que el balance de CCOO es "positivo, aunque todavía insuficiente para mejorar, todo lo que gustaría, la vida de las personas a las que representamos". No obstante, ha asegurado que "se han dado pasos importantes", como la subida del salario mínimo interprofesional y que en Andalucía "ha permitido, por ejemplo, logros muy importantes, especialmente para una población que tenía salarios medios muy bajos, más de un 20% de mejora de los salarios medios en la provincia de Huelva y también en Andalucía".

"También hemos conseguido que la tasa de temporalidad se reduzca en un 13%, gracias a la reforma laboral y a la negociación de los convenios colectivos, ya que se ha ganado estabilidad en la contratación. Hemos conseguido reducir la brecha de género, especialmente en provincias como la onubense, donde se ve que hay muchas personas trabajando en los sectores con salarios más bajos y con más temporalidad como el turismo, la hostelería o el agrario", ha abundado.

Sin embargo, ha señalado que "aún quedan muchos retos", como la reducción de la jornada laboral, ya que "ante los grandes beneficios que están teniendo las empresas, hay que repartir los beneficios". "Los trabajadores y las trabajadoras somos quienes generamos la riqueza con nuestro esfuerzo diario yendo a trabajar. Las empresas ponen los medios y recursos, que no lo negamos, pero los trabajadores ponemos, en muchos casos, por desgracia, la vida para que las empresas obtengan beneficio y hay que repartirlo en forma de salario y en forma de tiempo para la vida", ha esgrimido.

"Si hay más beneficio, porque se produce más, se vende más y se produce más en menos tiempo con menos costo, hay que reducirlo en términos de jornada laboral, y ese es uno de los grandes retos junto a las transformaciones tecnológicas, digitales y medioambientales que el sindicato tiene propuestas para reducirlo y para mejorar la vida en los próximos años", ha finalizado.