PP-A: El "único problema con Majarabique es que la Junta se ha metido por medio"

Actualizado 26/01/2017 14:20:39 CET

HUELVA, 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PP-A y senadora por el PP de Huelva, Loles López, ha asegurado este jueves que el "único problema con Majarabique es que la Junta se ha metido por medio" ya que "todo lo que toca la Junta lo estropea".

En rueda de prensa, López ha asegurado que el Gobierno hizo una gestión "impoluta e impecable", por lo que ha indicado que Huelva tiene "un aliado que es el Gobierno no solo con las inversiones en el puerto sino en la elaboración de un concurso que se ha hecho conforme a ley y que ha sido resuelto a favor del puerto de Huelva", a partir de ahí "lo que ha ocurrido es que la Junta ha entrado por medio".

López ha indicado que los dirigentes de la Junta "no saben de diálogo, ni de gestión y les pierde la soberbia" por lo que en su opinión, "lo que tiene que hacer la Junta es actuar de forma dialogante y ser justa, que eso es un término que conoce poco y practica menos".

La dirigente popular ha indicado que "no hay problema en Majarabique salvo el que crea la Junta" ya que "antes no había problemas en el diálogo, por lo que le ha pedido que "no se meta a estropearlo todo".