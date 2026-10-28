Luto oficial en la Diputación de Huelva por el trágico accidente ferroviario de Toledo

La Diputación de Huelva con las banderas a media asta. - DIPUTACIÓN DE HUELVA

HUELVA 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Huelva quiere transmitir su "más sentido pésame" a los familiares y allegados de las víctimas del trágico accidente ferroviario registrado este martes en Urda, en la provincia de Toledo, en el que han perdido la vida decenas de personas, por ello, se suma a los tres días de luto.

Según ha indicado la institución provincial en una nota de prensa, el luto oficial se extiende desde las 14,00 horas de este miércoles, 28 de octubre de 2026, hasta las 14,00 horas del 31 de octubre de 2026.

Durante el periodo de luto, las banderas ondearán a media asta en todos los edificios oficiales de la institución provincial y se suspenden todos los actos previstos en la agenda institucional.

El presidente de la Diputación, David Toscano, ha trasladado las condolencias y el abrazo de toda la provincia a quienes han perdido a alguien querido y a las familias que esperan noticias, y ha expresado su deseo de que las personas que han resultado heridas se recuperen.