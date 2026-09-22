Macarena Robles liderará el proyecto del PSOE para recuperar la Alcaldía de Almonte (Huelva)

Macarena Robles, candidata del PSOE a la Alcaldía de Almonte. - PSOE DE HUELVA

ALMONTE (HUELVA), 22 (EUROPA PRESS)

Macarena Robles será la candidata del PSOE a la Alcaldía de Almonte en las próximas elecciones municipales. La actual parlamentaria andaluza y secretaria general de la Agrupación Local de Almonte, El Rocío y Matalascañas 'Pepe Villa' asume el reto de encabezar la candidatura socialista con el objetivo de recuperar la Alcaldía.

Según ha indicado la formación en una nota de prensa, la socialista ha subrayado que se presenta con "un proyecto centrado en las necesidades de los vecinos y vecinas, en la cercanía, en el trabajo ingente y en dar respuesta a los problemas cotidianos". "Con un proyecto serio, valiente y ambicioso para el futuro de Almonte, poniendo a las personas y sus problemas en el centro de la acción municipal".

Macarena Robles ha manifestado que afronta esta nueva etapa "con mucha humildad, con enormes ganas de seguir trabajando, de escuchar, de estar cerca de mi gente, de aportar lo mejor de mí para el futuro de mi municipio y con un profundo compromiso con Almonte, El Rocío y Matalascañas".

La candidata socialista ha incidido en que "hay muchas cosas que hacer y que hacer bien en Almonte, El Rocío y Matalascañas, tres núcleos de población reconocidos dentro y fuera de Huelva, Andalucía y España, con un amplísimo abanico de oportunidades que hay que desarrollar y pulir".

"Almonte merece más. Y vamos a trabajar para conseguirlo", ha señalado Macarena Robles, quien ha agradecido la confianza depositada en ella por el partido y su militancia, así como las numerosas muestras de apoyo recibidas. "Hoy siento, más que nunca, que camino cada vez más arropada. Y eso es un regalo que asumo con un compromiso firme y absoluto, y con una profunda vocación de servicio".

"Tenemos que acabar en nuestro municipio con la crispación constante y las formas autoritarias, porque somos un municipio amable. Por eso, queremos abrir una nueva etapa y recuperar la confianza de la ciudadanía en la política municipal y demostrar que otra forma de hacer política es posible, teniendo siempre muy presente el diálogo", ha enfatizado.

En esta línea, Macarena Robles ha reivindicado el carácter colectivo del proyecto y ha destacado el equipo humano que la acompaña. "Con el corazón lleno de muchísima responsabilidad y orgullo, seguimos adelante. Juntos, por Almonte".