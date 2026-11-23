Cartel del evento. - MADRE CORAJE HUELVA

HUELVA 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

La asociación Madre Coraje celebrará el próximo viernes, 27 de noviembre, sendas jornadas de intercambio de ropa bajo el título 'Swap con Coraje' en dos de sus establecimientos de Huelva capital --ubicados en la calle Rascón, 22 y en la calle Puebla de Guzmán, 32, en el barrio de Isla Chica-- con el objetivo de promover el consumo responsable y ofrecer una alternativa a la moda rápida (fast fashion).

Según ha indicado la entidad en una nota, la iniciativa busca concienciar sobre las consecuencias económicas, sociales y ambientales del consumo textil impulsivo, invitando a la ciudadanía a cambiar las compras tradicionales por el trueque para alargar la vida útil de las prendas.

En cuanto a la mecánica de participación, cada persona podrá entregar un máximo de cinco prendas limpias y en buen estado, por las que recibirá un sistema de puntos canjeables por otras piezas disponibles en los establecimientos durante esa misma jornada. En concreto, las camisetas tendrán un valor de un punto; los pantalones, camisas, faldas o jerséis sumarán dos puntos; y los abrigos, americanas, conjuntos, vestidos o trajes equivaldrán a tres puntos.

Los establecimientos contarán tanto con existencias aportadas previamente como con las que se vayan incorporando a lo largo del día. Asimismo, la organización ha precisado que los puntos obtenidos únicamente podrán utilizarse durante el viernes 27, mientras que las prendas que no resulten intercambiadas pasarán a estar disponibles para su venta habitual en las tiendas en jornadas posteriores.

La gerente de Madre Coraje en Huelva, Isabel Castilla, ha subrayado que esta fecha supone "una buena oportunidad" para reflexionar sobre los hábitos de consumo y apostar por opciones que alarguen el ciclo de vida textil. "Con este intercambio queremos que las personas descubran que reutilizar, compartir y encontrar prendas que nos gustan también puede ser una forma de disfrutar de la moda", ha afirmado.

Por último, desde la asociación han recordado que la actividad está abierta igualmente a quienes no aporten ropa, ya que podrán acudir a las tiendas para adquirir directamente las prendas que deseen. "Queremos que todo el mundo se sienta invitado a participar. Intercambiando o comprando, lo importante es que la ropa siga teniendo vida y no se quede olvidada en un armario", ha concluido Castilla.