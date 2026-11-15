Maeztu urge al Ayuntamiento de Huelva a modificar los nombres de calles que incumplen la Ley de Memoria Democrática

Nombre de una calle con nomenclatura falangista en el barrio de José Antonio de Huelva. - EUROPA PRESS

HUELVA 15 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Defensor del Pueblo Andaluz, Jesús Maeztu, ha formulado una resolución al Ayuntamiento de Huelva en la que le recomienda proceder a la revisión del nomenclátor de las calles de la ciudad y, en su caso, modificar el nombre de aquellas vías que sean contrarias a la Ley de Memoria Histórica y Democrática de Andalucía.

Asimismo, insta al Consistorio a elevar una consulta al Comité Técnico de la Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico de la Junta en caso de que no exista certeza sobre la consideración de algún elemento.

Según la resolución, consultada por Europa Press y fechada el pasado 21 de octubre, el expediente tiene su origen en la queja presentada por un ciudadano que alertaba de la existencia en la capital onubense de "todo un barrio dedicado a José Antonio Primo de Rivera, jefe de Falange", formado por vías con nombres de "falangistas destacados en la represión" como 'Camarada López Luque' o 'Camarada Fernando Castillo', entre otros.

Tras admitir a trámite la queja y solicitar el preceptivo informe, el Ayuntamiento de Huelva manifestó estar "plenamente identificado" con los principios de la normativa memorialista y reconoció que entre sus competencias figura la identificación de menciones contrarias a la ley.

"El Ayuntamiento de Huelva, y en particular este equipo de gobierno, se encuentra plenamente identificado con los principios de verdad, justicia y reparación, así como en los valores democráticos de concordia, convivencia, pluralismo político, defensa de los derechos humanos, cultura de paz e igualdad de hombres y mujeres, contemplados en la Ley 2/2017, de 28 de marzo, de Memoria Histórica y Democrática de Andalucía", señala el Consistorio.

Asimismo, prosigue apuntando que, "es por ello, que en el ejercicio de sus competencias se encuentra entre unos de sus objetivos la identificación de aquellos elementos o menciones que pudieran ser considerados como contrarios a la Memoria Democrática".

Sin embargo, el equipo de gobierno argumentó que, dada la "subjetividad de los criterios de interpretación" y para evitar "posibles discrepancias y resistencias por motivos de arraigo vecinal", consideraba más oportuno realizar "una única actuación global" una vez la Junta elabore el listado oficial de elementos a retirar previsto en la norma autonómica, en paralelo a la comisión técnica estatal contemplada en el Real Decreto 1040/2025.

"NO CABE ESPERAR A LA JUNTA"

En sus consideraciones, la Defensoría rechaza este planteamiento al subrayar que tanto la legislación estatal (Ley 20/2022) como la autonómica (Ley 2/2017) atribuyen directamente a los ayuntamientos la competencia de adoptar las medidas necesarias para retirar los símbolos contrarios a la memoria democrática.

"Una vez asumido que se es competente para dicha intervención, no cabe esperar a que sea la Administración autonómica la que determine todos aquellos elementos contrarios a la norma para entonces realizar una única actuación global", señala el Defensor del Pueblo Andaluz. No obstante, admite que el Consistorio pueda realizar un estudio municipal previo para ejecutar después la retirada de forma simultánea.

Por último, la institución recuerda que el Comité Técnico sobre símbolos contrarios a la memoria democrática de Andalucía actúa para elaborar la relación de elementos una vez que tiene conocimiento de su existencia, advirtiendo de que, según se desprende del informe municipal, el Ayuntamiento de Huelva ni siquiera ha trasladado todavía estos casos a dicho órgano asesor. Por ello, concluye con un recordatorio de deberes legales y la recomendación de revisar el callejero onubense.