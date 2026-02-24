Maíllo asegura que Huelva "tiene solución pese al fracaso del PP" y pide que la sierra se incluya en las ayudas

El candidato a la Presidencia de la Junta de Andalucía por la coalición Por Andalucía, Antonio Maíllo, en un acto en Huelva capital. - IU

El candidato a la Presidencia de la Junta de Andalucía por la coalición Por Andalucía, Antonio Maíllo, ha asegurado que Huelva "tiene solución, a pesar del fracaso del gobierno del Partido Popular de Juanma Moreno en la provincia", toda vez que ha avanzado que van a pedir que los pueblos de la comarca de la Sierra de Aracena y Picos de Aroche afectados por los temporales se incluyan en las ayudas del Estado.

Así se ha manifestado Maíllo, en una atención a medios, antes de celebrar un acto público en el Centro Social El Lazareto de Huelva capital en el que ha expuesto las principales líneas del proyecto de la formación para Andalucía y, de manera específica, para la provincia de Huelva.

De este modo, el candidato ha lamentado que Huelva "está a la cola de los datos en sanidad y en atención sanitaria, donde existe la mayor tardanza en la atención a especialidades y a pruebas clínicas".

En este sentido, ha asegurado que Huelva "tiene solución" porque desde la coalición Por Andalucía tienen "muy claras las prioridades sanitarias" que tienen que ver con el inicio y la construcción de los Chares en Bollullos Par del Condado y en Aracena, que "se prometieron hace ya decenios".

"Por ello, introducir el inicio de las obras de estos dos Chares en el primer año de legislatura es un compromiso que tiene la coalición por Andalucía y que yo me comprometo personalmente, porque necesitamos un refuerzo de la sanidad pública con los recursos del presupuesto", ha abundado.

Al respecto, Maíllo ha criticado que el PP lo que hace es "utilizar los recursos públicos para favorecer a la sanidad privada" y, por tanto, "convertirla en negocio y en encarecimiento de los gastos sanitarios". "Y lo digo en una provincia en la que sus hospitales no están dotados en su totalidad con las infraestructuras que deben", ha apostillado.

Asimismo, el candidato ha señalado que esas "prioridades" de la coalición pasa por los asentamientos "indignos, impropios del siglo XXI", ya que la coalición se compromete a "establecer convenios con los municipios para la creación y construcción de alojamientos dignos y habitacionales para la población temporera que viene a Huelva y a sus municipios", además de "eliminar los asentamientos, que son una vergüenza para una sociedad que debe ser digna de tratar a los semejantes".

Asimismo, el candidato ha señalado que Andalucía "tiene solución", porque "los servicios públicos, por ejemplo, no aguantan un tercer mandato de Moreno".

"En ese sentido tenemos propuestas, tenemos ganas, tenemos pasión por Andalucía y tenemos capacidad para desarrollarla porque somos un proyecto de izquierda transformadora, un proyecto que defiende sin complejo el carácter público y el fortalecimiento de los servicios públicos", ha abundado.

Por tanto, ha garantizado que vienen a "hacer propuestas, a transmitir soluciones y a resolver los graves problemas estructurales que hay" y que "tienen solución".

AYUDAS PARA LA SIERRA DE HUELVA

Por otro lado, Maíllo ha avanzado que van a solicitar, "porque es razonable" que los pueblos de la Sierra de Aracena y Picos de Aroche que han sufrido daño, "sobre todo en las vías pecuarias, en instalaciones y explotación agropecuaria", se acojan al Real Decreto y, por tanto, "formen parte de la relación de comarcas y de municipios que puedan acogerse a las ayudas que se han detectado desde el Gobierno".

"Vamos a pelearlo para que se amplíe esa extensión de ayudas y así lo vamos a hacer con respecto a la Sierra de Aracena y Picos de Aroche, que ha tenido una pluviometría ya de casi 1.400 litros en algunas zonas y, por tanto, muy por encima de la media que ha causado enormes destrozos", ha finalizado.