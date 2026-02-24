Maillo pide "respeto" por las víctimas del accidente de Adamuz y "dejar trabajar a la jueza" para "llegar a la verdad"

El candidato a la Presidencia de la Junta de Andalucía por la coalición Por Andalucía, Antonio Maíllo, este martes en Huelva. - EUROPA PRESS

HUELVA 24 Feb. (EUROPA PRESS) -

El candidato a la Presidencia de la Junta de Andalucía por la coalición Por Andalucía, Antonio Maíllo, ha pedido este martes en Huelva "respeto" por las víctimas del accidente ferroviario de Andamuz (Córdoba), que se saldó con 46 víctimas mortales "muchas de ellas de Huelva" y más de 120 heridos. En este sentido, ha destacado que hay que "dejar trabajar a la jueza" para "llegar a la verdad".

Así lo ha manifestado Maíllo antes de mantener en Huelva un encuentro ciudadano para presentar sus propuesta a la Junta de Andalucía. A preguntas de los medios sobre la polémica originada a partir de la retirada del material de las vías después de la tragedia, el candidato de la coalición de izquierdas ha señalado que "la instrucción acaba de empezar" y que la jueza de Montoro "está desarrollando el procedimiento y la instrucción" y "lo que se tiene que hacer es obedecer las instrucciones que hace la jueza" para "conseguir un objetivo, que es saber la verdad de las causas que provocaron el accidente".

Por ello, ha subrayado que "quien quiera, con buena intención y con limpieza, la búsqueda de la verdad", que "se la merecen las 46 víctimas mortales del accidente" hay que tener "un respeto". "Y si la gente quiere respetar, lo mejor es llegar a la verdad y, por tanto, dejar trabajar a la jueza y obedecer las instrucciones que ella establezca", ha insistido.

Con respecto a la petición de explicaciones al presidente de Adif, Luis Pedro Marco de la Peña, por la retirada de estos materiales de la portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz, y el secretario general del grupo de Vox en la Cámara Baja, José María Figaredo, el candidato de izquierdas ha dicho que "si PP y Vox van a sembrar dudas y van a enmierdar el debate, demuestran sobre todo que tiene una falta de respeto a las familias víctimas de los accidentes".

"Así que un poquito de respeto, por favor, a las familias víctimas del accidente, a las propias víctimas, y en honor a ese respeto, la prudencia estaría mejor y no enmierdar el debate con esas tesis que oscurecen la necesidad de sacar una verdad que será la verdad de lo que instruya la propia jueza de Montoro", ha concluido.