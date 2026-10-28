Marea Blanca Huelva suspende la concentración por el Chare de Lepe por "respeto" a las víctimas de Urda

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HUELVA 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

Marea Blanca de Huelva ha decidido suspender decisión la concentración por la apertura del Chare de Lepe prevista para este jueves 29 de octubre, a las 19,00 horas, por "respeto" a las víctimas de la tragedia y "en consonancia a los tres días de Luto Nacional".

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, elevó esta tarde la cifra de fallecidos en el accidente ferroviario de Urda (Toledo) hasta los 68 en el cómputo oficial.

Por ello, según ha indicado Marea Blanca en un comunicado se suspende esta concentración que finalmente se trasladará al próximo 18 de noviembre, en el mismo lugar --la plaza de España-- y a la misma hora.

Se trata de una concentración para exigir a las administraciones competentes la "puesta en marcha definitiva y en condiciones dignas" del Centro Hospitalario de Alta Resolución y Especialidades (Chare) de la localidad, una infraestructura que consideran "vital" para la comarca de la Costa Occidental onubense.

La movilización busca visibilizar las "graves deficiencias e incógnitas" que aún rodean al proyecto tras años de paralización. Entre las principales reclamaciones, Marea Blanca señala que la acometida del suministro eléctrico por parte del Ayuntamiento lepero "sigue sin llevarse a cabo", lo que "mantiene el edificio en situación de inactividad".