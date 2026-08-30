María José Rico subraya que el Gobierno mira a Huelva "con mucho cariño" y "la ha situado en el mapa"

Archivo - La subdelegada del Gobierno en Huelva, María José Rico. - SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN HUELVA - Archivo

HUELVA 30 Ago. (EUROPA PRESS) -

La subdelegada del Gobierno en Huelva, María José Rico, ha señalado que el Gobierno ha mirado a la provincia con "muchísimo cariño" y "la ha situado en el mapa", toda vez que ha destacado todas las medidas sociales y económicas impulsadas por el Ejecutivo durante este curso.

En una entrevista concedida a Europa Press, Rico ha indicado que ha sido un curso "muy intenso", pero "todo el trabajo hecho, no lo debe enturbiar los bulos y el ambiente de crispación y polarización permanente".

"Huelva, desde que yo lo percibo como subdelegada, está en el mapa. Aunque a veces nos parezca y sintamos un agravio discriminatorio con respecto a otras provincias, eso no es real. Por ejemplo, el Gobierno de España eligió a Huelva para ser la protagonista en combustibles verdes e hidrógeno verde. Aquella cumbre de Abu Dhabi en 2023 marcó un punto de inflexión en una apuesta decidida del Gobierno por la eficiencia energética", ha señalado.

A partir de ahí, según ha subrayado la subdelegada, Huelva "se ha visto beneficiada no solo con proyectos magníficos como el de Moeve, el proyecto Onuba, con más de 300 millones, sino también el reciente de Iberdrola, con cerca de 600 millones". "Se está mirando a Huelva, ya que va a ser parte del Valle del Hidrógeno Verde. Suena manido, pero es real porque ya se está construyendo".

Por otro lado, ha destacado la "apuesta" del Ministerio de Transportes y Desarrollo Sostenible "no solo con las infraestructuras ferroviarias, sino en materia de carreteras, hidráulicas, energéticas y eléctricas". "Huelva está creciendo económicamente, a nivel industrial y en desarrollo socioeconómico, pero esto es el punto de partida porque queda mucho por hacer".

Asimismo, ha lamentado el accidente ferroviario de Adamuz del 18 de enero y el fallecimiento de los dos guardias civiles el pasado mayo tras una colisión durante la persecución de una narcolancha, dos asuntos que "realmente han marcado de dolor este año".

REFORMAS

En otro orden de cosas, la subdelegada ha destacado "la apuesta del Gobierno por el empleo, la vivienda o la memoria democrática". "Yo me siento muy orgullosa de un Gobierno que es empático con el municipalismo, con los ciudadanos, con unas reformas laborales de mucha envergadura, y que nos están colocando en puesto referente en Europa. Por tercer año consecutivo seguimos creciendo exponencialmente por encima de cualquier país", ha remarcado.

Por ello, ha asegurado que su balance del este curso político es "muy positivo", ya que se ha incrementado "el salario interprofesional un 66%", que el índice de paro es "el más bajo desde el año 2018" y "las mujeres suponen la mitad de la afiliación, que está por encima de 22 millones de trabajadores".

Además, ha reseñado la defensa del ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, por la PAC, para que "los sectores pesquero, ganadero y agrícola estén en un lugar prioritario".

Por otro lado, también ha remarcado que ha sido un curso "de ruido, de fango, de acusación, de judicialización de todos los temas, de politizar los asuntos judiciales y de intentar deslegitimar a un gobierno que llegó de una manera legítima", por ello, ha señalado que "hay que hacer una política más elegante y ser más demócratas".

"No creo que haya un sistema mejor que la democracia, por muchos defectos que tenga, pero si miramos para otros lados, tenemos países muy autócratas, algunos dictatoriales; otros incomprensibles, como Estados Unidos o Rusia; y guerras muy duras en el seno de Europa, que parece que no aprendemos de la historia. Entonces, me quedo con lo positivo, que es mucho, y no quiero que lo gris del barro, del bulo y del fango político, oscurezca toda esta labor en todos los sentidos", ha enfatizado.

EDUCACIÓN Y MEMORIA

Por otro lado, Rico ha destacado las políticas de educación, "material fundamental", pero sobre todo, las medidas para impulsar las becas, ya permiten que "cualquier persona pueda estudiar independientemente de la capacidad económica que tenga su familia".

No obstante, otro de los asuntos por lo que se ha mostrado orgullosa es por "la sensibilidad con la historia". "Estamos apostando para que los ayuntamientos tengan los fondos necesarios para excavar las fosas y darles a esas generaciones la tranquilidad de cerrar un capítulo tras una guerra cruel, como lo son todas, y fratricida, porque eran hermanos contra hermanos".

También ha señalado las políticas para mejorar la situación de los asentamientos, "destinando dinero para que los ayuntamientos creen una alianza para mejorar las condiciones de vida de los temporeros".

De otro lado, se ha referido a la apuesta del Gobierno para financiar el 50% de la dependencia y que "no haya listas de espera tan terribles"; toda vez que ha remarcado el trabajo desarrollado en sanidad pública, "construyendo centros de salud que otros inauguran" o la apuesta del Ministerio para la Transición Ecológica de 200 millones para arreglos de climatización en los colegios públicos.

Además, ha destacado también cosas "tan sencillas" como tener un bono de transporte que "permita viajar con unas reducciones brutales, a la juventud; que "una persona tenga subvencionado unas gafas y las pueda adquirir por un precio pequeño"; o el subvencionar cine para mayores de 65. "Eso es vivir, eso es la política, eso es hacer, eso es tener un impacto de salario social en la gente".

Sin embargo, ha mostrado el "dolor" por "las listas de espera, con la falta de apuesta por la profesión sanitaria, para que tengan una estabilidad, tengan unos sueldos dignos y que no se nos vayan fuera a trabajar porque aquí no encuentran acogida y que perdamos talento porque lo tenemos".

"Estoy muy orgullosa de representar modestamente en esta provincia al Gobierno porque realmente actúa, cumple y hace. Sin duda, podríamos tener más medios, pero estamos trabajando. No vendemos humo, no inauguramos cosas que no están terminadas y las apuestas yo creo que están ahí. Dijimos que terminábamos, por ejemplo, el Chare, y ya está terminado el acceso, y ya no hay excusa para abrir ese hospital. En definitiva, es la política del hacer, hacer y hacer", ha abundado.

"Hay cosas que mejorar, sin duda, pero los pasos que se están dando son firmes, valientes, comprometidos y coherentes con lo que pensamos y a la ciudadanía a la que queremos llegar, somos servidores públicos convencidos", ha finalizado.