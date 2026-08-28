La marisma de Doñana completa su ciclo anual con el aspecto "propio" en verano y "escasos puntos de agua"

Imagen del Sentinel 2 publicada por el Espacio Natural de Doñana para indicar el estado de la zona de marismas en este último tramo del verano. - ESPACIO NATURAL DE DOÑANA

ALMONTE (HUELVA), 28 (EUROPA PRESS)

El Espacio Natural de Doñana ha subrayado este viernes que la marisma del Parque Nacional ha completado su ciclo anual y actualmente presenta el "aspecto propio" de este humedal al final del verano, con una "vasta superficie" de aspecto estepario, con "escasos" puntos de agua.

Así lo ha indicado el Espacio Natural de Doñana en sus cuentas de redes sociales, consultadas por Europa Press, en la que muestra una imagen tratada del satélite Sentinel 2, en la que subraya que se aprecian los colores "parduzcos" de la vegetación con mayor estrés hídrico, sobre todo matorrales y pastizales anuales, "que ya han cerrado su ciclo".

De otro lado, se observa una zona con verdes más intensos que muestran las superficies de arrozal en la marisma transformada, "que ya se encuentran en plena producción", mientras que la zona donde los verdes se ven más apagados representan las masas arboladas, "fundamentalmente de pinar", entre los que destaca el área incendiada en mayo en la zona de Marismillas, al sur del parque nacional, "donde destaca el color pardo de los árboles quemados".

De otro lado, se ve una parte con colores más azulados y negros, que muestran las "escasas zonas" que aún mantienen láminas de agua. En ella, destacan la laguna de Santa Olalla, el Caño Guadiamar, Veta La Palma y las Salinas de Bonanza en el Sector Sur del Parque Natural.

Señala el Espacio Natural que estas zonas se convierten a estas alturas del verano en el refugio "básico" para "las miles de aves acuáticas" que se concentran en Doñana. Finalmente, subraya que espera que las próximas estaciones "sean igual de generosas en precipitaciones" que en los dos años anteriores "para que este maravilloso patrimonio recupere todo su esplendor".