Más de 120 jugadores de 15 nacionalidades participan en el Festival Bambuchess de ajedrez de Villablanca (Huelva)

Presentación del Festival Bambuchess de ajedrez de Villablanca. - DIPUTACIÓN DE HUELVA

HUELVA 16 Dic. (EUROPA PRESS) -

Más de 120 jugadores de quince nacionalidades distintas --como Sri Lanka, Costa Rica, Cuba o Kazajistán-- participan del 26 al 30 de diciembre en el Festival Bambuchess de ajedrez de Villablanca, que crece cada año, y que celebra su quinta edición del 26 al 30 de diciembre y que cuenta con un incremento de treinta jugadores por edición.

El diputado de Deportes, Juan Daniel Romero, ha destacado que "ajedrecistas del más de alto nivel y campeones tanto nacionales como internacionales se dan cita en este festival durante estos cuatro días, conviviendo con los vecinos de Villablanca y dejando, además de un impacto económico, una impronta en los chavales que están en su escuela deportiva", ha indicado la institución provincial en una nota.

El concejal de Cultura del Ayuntamiento de Villablanca, Mario Martín, ha subrayado que la fecha del festival "la tenemos marcada siempre en el calendario" y en ella se comienza a trabajar desde que termina la edición anterior, "ya que un festival de estas características exige mucha preparación".

En cuanto a la programación de esos días, incluye cuatro torneos: dos Magistrales, en los que participarán 20 jugadores, "de los cuales seis de ellos son maestros internacionales y 14 de ellos van buscando la norma de maestro internacional", señala Martín, quien añade que en esos dos magistrales van a jugar los dos titulados de Huelva que se encuentran en activo --Carlos Barrero y Enrique Biedma--.

"Además tenemos a otro jugador de Huelva, en este caso uno de los más jóvenes del torneo, que es Maximilian Truter del Costa de la Luz, que va a intentar buscar su primera norma de maestro internacional con 14 años. Maximilian está jugando ahora mismo en el Campeonato de España y es una de las promesas del ajedrez de Huelva", ha remarcado.

Junto a los dos torneos Magistrales se celebrarán un sub 1400 y un sub 1800 y, para todos aquellos que estén federados o no, "tenemos un día de partidas rápidas, el 28 por la tarde: el Open de Navidad, donde jugaremos partidas rápidas no como el resto del festival, que serán partidas de ritmo estándar".

Mario Martín ha destacado que casi un 50 por ciento de los jugadores del festival son menores de 18 años; "pese a que el ajedrez siempre se ha visto como un juego de mayores, un juego que se va perdiendo, con los trabajos de las diferentes delegaciones y de los diferentes clubes, se está consiguiendo una gran cantera de la que estamos muy orgullosos en Huelva. Y decir que en este torneo de 120 jugadores, tenemos casi el 50 por ciento menores de 18 años, es importante", ha manifestado.

El también concejal de Turismo ha hecho hincapié en el impacto económico y la ocupación que supone el Festival. "Estamos hablando que del 26 al 30 tenemos un cien por cien de ocupación en Villablanca, y que si tuviéramos más viviendas, las habríamos tenido ocupadas, porque la gente se está teniendo que ir a las poblaciones de alrededor, lo que también es bueno para la zona. Toda la gente que viene de fuera, conoce nuestro pueblo y nuestra provincia; desayunan, comen, cenan en Villablanca y en alrededores, que es un dato a tener en cuenta".

Entre las virtudes del festival y del ajedrez destaca que es "un deporte inclusivo y permite participar a todas las personas en igualdad de condiciones". Personas como Francisco Jesús Ballesteros, con parálisis cerebral, cantan sus jugadas a un asistente o el árbitro, que les mueve las piezas.

Ballesteros asegura que se trata de una fecha "muy importante en el calendario ajedrecista" y uno de los torneos con el que "más ilusión" juega. El jugador ha felicitado al todo el equipo organizador del certamen y ha subrayado que "en el ajedrez no hay barreras", animando a todas las personas con discapacidad que les guste el ajedrez a se pongan en contacto con los clubes que existen en la provincia de Huelva.

Finalmente, desde el Ayuntamiento y desde la Diputación se ha subrayado que, "tanto para personas aficionadass como para el público en general, el V Festival de Ajedrez brinda la oportunidad de presenciar a maestros de gran categoría".