Más de 300 personas forman el dispositivo diseñado en Isla Cristina (Huelva) ante los conciertos de Manuel Carrasco

ISLA CRISTINA (HUELVA), 22 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Isla Cristina (Huelva) ha desplegado un dispositivo de seguridad, limpieza y logística, conformado por 300 personas --entre fuerzas de seguridad, servicios municipales, voluntariado y personal privado--, en "uno de los fines de semana más importantes del año" en el que se dan cita dos conciertos de su vecino, el cantante Manuel Carrasco --este mismo viernes y el sábado--, y las Fiestas de la Punta del Caimán en honor a la Virgen del Mar.

El objetivo, según ha subrayado el alcalde Jenaro Orta, es "garantizar que todo transcurra con la máxima seguridad, limpieza y normalidad posibles". El despliegue ha comenzado este viernes y se mantendrá operativo hasta la mañana del lunes, tras la finalización de la procesión de la Virgen del Mar, y coincidiendo con la celebración de ambos eventos, que atraerán a "miles de personas" tanto de la localidad como de otros puntos de la provincia, de Andalucía y del vecino Portugal.

En materia de seguridad, el Ayuntamiento ha indicado que la Guardia Civil desplegará "cerca de medio centenar de agentes", incluyendo a la Usecic, los grupos ECO, el equipo Pegaso de drones, patrullas de tráfico motorizadas y dos embarcaciones del Servicio Marítimo.

La Policía Local aportará al dispositivo 60 agentes a lo largo de todo el fin de semana, a los que se suman 14 voluntarios de Protección Civil en los conciertos y otros 10 en las fiestas de la Punta, algunos de ellos provenientes del municipio vecino de Cartaya. También se contará con una decena de vigilantes contratados por el Ayuntamiento.

Por su parte, la organización de los conciertos de Manuel Carrasco dispondrá de más de 120 profesionales de seguridad privada, mientras que la Hermandad de Nuestra Señora del Mar contará con un nutrido grupo de voluntarios para velar por el desarrollo del tradicional y multitudinario desembarco.

El dispositivo se completa con la cobertura sanitaria del centro de salud de Isla Cristina, que reforzará su personal y pondrá en servicio ambulancias durante los eventos; junto a la Cruz Roja, contratada por la organización de los conciertos para atender cualquier emergencia en el recinto ferial. Asimismo, el Ayuntamiento ha contratado los servicios de una ambulancia de refuerzo para Protección Civil.

Asimismo, el Consistorio ha desplegado también un "importante operativo logístico y de limpieza". Servicios Generales instalará siete aseos químicos en las colas del Recinto Ferial y un módulo con tres aseos en las fiestas de la Punta, además de los servicios permanentes con que cuenta el recinto.

Para la limpieza se contará con 40 operarios, más otros diez de refuerzo y dos limpiadoras destinadas en exclusiva a los aseos, mientras que cuatro técnicos de mantenimiento y tres electricistas permanecerán de guardia. A ello se suma la instalación de cinco torres de iluminación con generadores en las bolsas de aparcamiento habilitadas, así como maquinaria pesada para su acondicionamiento. En colaboración con la empresa pública Giahsa, se reforzará la recogida de residuos y la disponibilidad de contenedores en las zonas de mayor afluencia.

SIETE BOLSAS DE APARCAMIENTO

Además, el Ayuntamiento ha acondicionado siete bolsas de aparcamiento distribuidas por todo el casco urbano y por los alrededores, vigiladas e iluminadas en su mayoría, que se suman a los estacionamientos habituales con los que cuenta el municipio. La Policía Local, que en los últimos días ha difundido recomendaciones de tráfico a través de sus redes sociales, ha pedido a vecinos y visitantes "paciencia, colaboración y uso responsable del vehículo".

El alcalde ha agradecido "el esfuerzo conjunto de todas las instituciones, cuerpos de seguridad, hermandad, voluntariado, servicios municipales y empresas privadas" y ha hecho un llamamiento a la ciudadanía para que "disfrute de estas jornadas con alegría y responsabilidad".

Con este despliegue, el Ayuntamiento ha subrayado que Isla Cristina "reafirma su compromiso con la organización de eventos seguros, accesibles y de calidad", y se prepara para vivir un fin de semana "que volverá a situar al municipio como referente cultural y festivo en la provincia".