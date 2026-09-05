Más de 400 equinos cruzarán Doñana este domingo en la Recogida de las Yeguas de Hinojos (Huelva)

Archivo - Recogida de las Yeguas de Hinojos (Huelva). - EUROPA PRESS/AYTO HINOJOS - Archivo

HUELVA 5 Sep. (EUROPA PRESS) -

Hinojos (Huelva) celebra este sábado y domingo uno de sus eventos más emblemáticos como es la Recogida de las Yeguas 2026. Este año se espera la participación de más de 400 yeguas y potros, que recorrerán los caminos hasta entrar en el municipio el domingo, 6 de septiembre, rindiendo homenaje a la patrona, la Virgen del Valle, y finalizando su recorrido en el Recinto Ganadero donde estarán durante la celebración de la Feria del Ganado.

La alcaldesa de Hinojos, Joaquina del Valle Ortega, durante la presentación de esta fiesta en la Diputación, agradeció a la Asociación de Yegüerizos Vetacarrizosa, a la Cooperativa Ganadera Marisma de Hinojos y a la Asociación Ganadera de Razas Autóctonas Marismeñas El Cornejo, su "esfuerzo y protección" de la Marisma, y ha recordado el año de "dificultad en la Marisma como consecuencia de las inundaciones sufridas a lo largo del invierno".

Del Valle declaró sentirse "orgullosa" por volver a celebrar este acontecimiento "en todo su esplendor por las calles de la localidad" y explicó que en la jornada del sábado 5, los yegüerizos se adentrarán en la marisma para agrupar y organizar a cientos de cabezas de ganado marismeño en los rodeos tradicionales.

El momento cumbre de esta edición tendrá lugar al atardecer del domingo 6 de septiembre, a las 20,00 horas, cuando las imponentes tropas de yeguas y potros irrumpan en el casco urbano de Hinojos para rendir su emblemático homenaje ante la Virgen del Valle, dando así el pistoletazo de salida a la tradicional Feria del Ganado municipal.

Joaquina del Valle también se refirió al cartel anunciador de este año de la Recogida de las Yeguas 2026. Se trata de una fotografía de Antonio Lancho, empresario y fotógrafo de Hinojos, en la que se recoge el traslado de una tropa de yegüerizos, momentos antes de su emocionante llegada al pueblo de Hinojos.

En esta edición, la imagen adquiere un significado "especialmente emotivo" al estar protagonizada por el joven vecino de Hinojos Juanfran Rodríguez Cabello, quien tristemente falleció el pasado mes de mayo. Una fotografía que "une tradición, identidad y memoria, y que nos recuerda a quienes forman parte para siempre de la historia de nuestras fiestas patronales".

La Recogida de las Yeguas de Hinojos es una de las señas de identidad del municipio. Durante siglos, garantizó el sustento de muchas familias a través de la venta de ganado en las ferias locales. Hoy, sigue viva como un evento cultural, festivo y patrimonial que une a los ganaderos con sus vecinos y visitantes.

Desde la Choza del Pastor hasta la entrada en el pueblo, la Recogida es "una experiencia única" que refleja la estrecha relación entre la marisma y quienes la trabajan. Es, en definitiva, una fiesta que muestra la Doñana real: la que conserva sus raíces, respeta la naturaleza y celebra su identidad.

El Ayuntamiento de Hinojos invita a toda la ciudadanía y visitantes a compartir esta tradición única, a disfrutar de un espectáculo vivo en el corazón de Doñana y a acompañar a los yegüerizos en una de las expresiones culturales más auténticas de Andalucía.