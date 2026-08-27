Más de cien personas participan en los cursos y talleres de verano que ofrece Palos de la Frontera (Huelva)

Clausura de los cursos y talleres de verano en Palos de la Frontera (Huelva). - AYUNTAMIENTO DE PALOS DE LA FRONTERA

PALOS DE LA FRONTERA (HUELVA), 27 (EUROPA PRESS)

Más de un centenar de alumnos han participado en los talleres y cursos de verano que ofrece el Ayuntamiento de Palos de la Frontera (Huelva) y que han combinado tradición, cultura y creatividad.

Se trata, según ha indicado el Consistorio parlermo en una nota, de una programación impulsada por la concejalía de Educación y Juventud que ha ofrecido a los jóvenes una alternativa "saludable de ocio y formación" con estas actividades, guiadas por expertos en cada materia, en las que han podido disfrutar de unas semanas "de aprendizaje, diversión y convivencia".

Una experiencia que llega ahora a su fin con una gran clausura en la que se ha puesto en valor todo lo aprendido y se han entregado los diplomas de participación de la mano de la alcaldesa de Palos de la Frontera, Milagros Romero, que ha señalado.

A las puertas de la Romería, muchas personas han perfeccionado "el bonito arte de las sevillanas". Durante todo el verano, las alumnas han aprendido y mejorado sus pasos de este baile. Una experiencia a la que se pueden sumar los alumnos del Taller de Tamborilero.

Los más manitas también han tenido su espacio en el Taller de Pintura, Manualidades y Reciclajes. Unas jornadas de diversión artística, en la que los pequeños han diseñado sus propias camisetas, reutilizando de forma creativa todo tipo de materiales.

El objetivo, según la alcaldesa de la localidad, es "ofrecer a los jóvenes de Palos de la Frontera alternativas de ocio que les permitan desarrollar sus aficiones y, al mismo tiempo, descubrir nuevas inquietudes durante el verano".

"También buscamos dar continuidad a los talleres municipales que se desarrollan durante el curso y aprovechar el verano para poner en marcha nuevas propuestas. En función de la acogida que tengan, podremos incorporarlas de forma habitual a la programación municipal durante todo el año", ha señalado la edil.

Entre la oferta de talleres destaca el de equitación. Una oportunidad para conocer más sobre los caballos, sus cuidados, necesidades y técnicas de montaje. Clases semanales en las que se mezclan teoría y práctica para formar a jinetes.