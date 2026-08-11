Más de la mitad de los municipios de Huelva sufren incendios forestales o conatos en 2026

Archivo - Columna de humo provocada por el incendio que se inció en un paraje de Villanueva de los Castillejos en junio.- María José López - Europa Press - Archivo

HUELVA 11 Ago. (EUROPA PRESS) -

Un total de 48 de los 80 municipios de la provincia de Huelva han sufrido algún conato de incendio o incendio forestal desde principios de este año 2026. En concreto, el Servicio de Extinción de Incendios Forestales de Andalucía (Plan Infoca) ha realizado desde el 1 de enero y hasta este martes 11 de agosto un total de 151 intervenciones en la provincia onubense.

Según los datos recogidos por la Agencia de Seguridad y Gestión Integral de Emergencias de Andalucía, consultados por Europa Press, esta cifra supone, el mayo dato en Andalucía. En total el Plan Infoca ha realizado 512 intervenciones en todas las provincias desde el inicio de 2026 hasta esa fecha. A la de Huelva le siguen a más distancia Málaga, con 105 salidas registradas hasta la fecha, Córdoba --con un total de 91--, mientras que Jaén cuenta con 78, Sevilla y Granada, ambas con 74, Granada, Almería con 60. Cádiz es la que menos ha tenido, con 58 fuegos.

Los datos de la web señalan que el primer incendio forestal registrado en la provincia de Huelva fue el 2 de febrero de 2026, en Rosal de la Frontera, mientras que el último se declaró este lunes 10 de agosto en Villanueva de las Cruces y ya se encuentra extinguido.

En Huelva, por municipios, 48 de los 80 con los que cuenta la provincia --en todas las comarcas-- han registrado incendios o conatos de incendios forestales o en zonas afectadas por masa forestal desde febrero; y Almonte ha sido el que ha contabilizado más intervenciones, con un total de 24, seguida de Gibraleón, con 15, Lucena del Puerto, con 13, y Moguer, con 12.

De otro lado, Niebla ha sufrido cinco incendios o conatos de incendios forestales este año y precisamente es el municipio donde se ha iniciado el fuego más virulento registrado hasta la fecha de este 2026 en la provincia. La dirección mantiene operativa la fase de emergencia, situación operativa 2, y la estructura humana y material desplegada asciende actualmente a 652 efectivos y 225 medios terrestres y aéreos coordinados entre todas las administraciones.

Este incendio fue declarado el 6 de agosto en el paraje Raboconejo de Niebla y ha recorrido ya más de 25.000 hectáreas, además de mantener desalojo preventivo para 681 personas pertenecientes a los núcleos de Niebla, Villarrasa, Berrocal, Zalamea la Real --incluyendo Las Delgadas y Monte Sorromero-- y los núcleos de El Madroño --El Álamo, Villagordo, Juan Antón y Juan Gallego--. La estructura humana y material desplegada asciende actualmente a 652 efectivos y 225 medios terrestres y aéreos coordinados entre todas las administraciones.

La provincia ha tenido, entre mayo y en lo que llevamos de 2026, al menos ocho incendios forestales relevantes. Entre mayo y junio se produjeron cinco de ellos como el de Doñana (Almonte), que afectó a un perímetro de 500 hectáreas, el de Marismas del Burro --en el término de Gibraleón, pero muy cercano a la capital--, uno en Lepe que provocó el desalojo de un albergue juvenil --con 115 menores de Sevilla y Cádiz--, otro el Alonso, que calcinó mil hectáreas, en el de Villanueva de los Castillejos, que ha afectado a más de 5.000 hectáreas entre este municipio y los términos de Gibraleón y San Bartolomé de la Torre.

Asimismo, en el mes de julio se han producido otros dos relevantes, como el declarado el día 21 en el paraje Las Veredas de Almonaster la Real, que obligó al desalojo de cerca de 350 vecinos y provocó el corte del tráfico ferroviario entre Jabugo y Valdelamusa.

Ese mismo día se declaró otro en el Cerro del Andévalo, que comenzó en una finca privada y que terminó afectando a 1.800 hectáreas de masa forestal y llegó a provocar la evacuación preventiva de 380 vecinos. La Guardia Civil investiga por este último a tres personas por imprudencia grave en un incendio forestal.

De otro lado, actualmente se encuentra controlado el incendio forestal declarado el miércoles 5 de agosto en el paraje Santa Catalina del término municipal de Lucena del Puerto (Huelva), que se encuentra estabilizado desde las 12.35 horas del jueves.

Desde el pasado 21 de julio se han producido cinco incendios en el término municipal de este pueblo del Condado de Huelva y el del 5 de agosto fue el segundo de la semana --ocho en total desde el mes de febrero--. Asimismo, el 28 de julio, se produjo otro en el paraje Los Vuelos y se trató también del segundo fuego registrado en apenas 24 horas y del tercero que afectaba a este mismo paraje en poco más de una semana.

GRANDES INCENDIOS DE MAYO Y JUNIO

El incendio de Villanueva de los Castillejos se inició el pasado 8 de junio, cerca de las 13,00 horas y la virulencia de las llamas, que se movieron en las primeras horas a una velocidad de 200 hectáreas por hora, obligó finalmente en la noche del martes 9 de junio a elevar a fase de emergencia, situación operativa 2, la decretada el lunes --fase 1-- por la evolución del incendio, así como a activar también efectivos de la Unidad Militar de Emergencias (UME), así como a numerosos miembros del Consorcio Provincial de Bomberos y de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado.

Este incendio afectó a los términos de Gibraleón y Villanueva de los Castillejos y fueron desalojadas 360 personas, que fueron regresando de forma escalonada a sus viviendas según avanzaban las labores para la extinción del incendio, que se dio por estabilizado en la noche del miércoles y por controlado este viernes a las 14,30 horas.

También se considera gran incendio forestal el que se declaró el 4 de junio en el término municipal de Alosno, calcinó alrededor de unas mil hectáreas y que también obligó a elevar, el día 5 de junio a las 10,20 horas, la fase de emergencia, situación operativa 1, por la evolución del incendio. Se da la circunstancia de que este incendio se dio por extinguido el domingo 7 de junio a las 23,10 horas y al día siguiente se declaró el de Villanueva de los Castillejos.

En Doñana, el 24 de mayo a las 18,05 horas, se inicio un incendio en el paraje Marismillas de Almonte, coincidiendo además con la Romería del Rocío. Este incendio se dio por extinguido una semana después, el domingo 1 de junio. Llegó a contar con más de un centenar de efectivos del Plan Infoca y afectó alrededor de 500 hectáreas y se extendió principalmente sobre masas de pinar mediterráneo y sistemas dunares asociados de "muy alto valor ecológico", según indicó la Estación Biológica de Doñana (EBD-CSIC).

De otro lado, tuvo especial relevancia --aunque aún se desconoce la superficie calcinada-- el incendio declarado el 31 de mayo en el paraje Marismas del Burro --de Paraje Natura Marismas del Odiel--, ubicado en el término municipal de Gibraleón y muy cercano a la capital. Este incendio se dio por extinguido ese mismo día por la noche, pero se reactivó el 2 de junio y generó una gran capa de humo visible desde distintos puntos de Huelva capital y un intenso olor a quemado durante al menos tres días.

El incendio se dio por extinguido el 6 de junio, aunque aún se desconoce el número de hectáreas afectadas. Se trata también de una zona de máximo valor ecológico", un valor "absolutamente extraordinario y reconocido", como señaló el catedrático de la Universidad de Huelva, experto del área de Zoología, José Prenda.

Igualmente, se han producido otros incendios de importancia en la provincia de Huelva como el de Minas de Riotinto, que se inició el 21 de mayo y se dio por extinguido dos días después. El fuego calcinó una zona con mucha vegetación forestal, aunque de monte bajo.

Finalmente, el domingo de 8 de junio, a las 14,30 horas, se declaró un incendio forestal en el término municipal de Lepe, en una zona próxima al pantano de los Machos, y que obligó al desalojo preventivo de 115 menores del camping Waingunga sin que ninguno de ellos se viera afectado. Afectó a unas 50 hectáreas.