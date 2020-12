La mayoría de hoteles que permanecen cerrados en Huelva no reabrirá con la movilidad interprovincial de diciembre

HUELVA, 14 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Círculo Empresarial de Turismo de Huelva (CETH) no prevé que la mayoría de hoteles que presentaron el cese de actividad tras el verano vuelvan a abrir hasta finales del primer semestre de 2021, "salvo algunas excepciones" en el interior de la provincia, una vez que se reabra la movilidad interprovincial a partir del próximo 18 de diciembre.

Así lo ha indicado a Europa Press su secretario general, Rafael Barba, que ha recordado que el pasado mes de septiembre hasta 31 hoteles de la provincia presentaron su cese de actividad temporal sin una fecha clara de reapertura y que con las condiciones actuales no ven cercana la reactivación del sector hasta finales de ese primer semestre.

En este punto, ha señalado que alguno de los que permanecen cerrados en la Sierra de Huelva se está planteando reabrir una vez que se inicie la movilidad entre provincias, pero ninguno de la costa se lo plantea de momento, al tiempo que ha apuntado que sí se encuentran abiertos los de la capital, que atiende sobre todo a trabajadores de fuera, y algunos de la sierra.

De este modo, Barba ha destacado la "incertidumbre" que hay con respecto a la situación actual, lo que hace que sea "muy complicado planificar una reapertura" ya que continúan los ERTE y que con las restricciones, las informaciones que manejan es que esta reapertura "no sería ningún revulsivo".

En este sentido, ha apuntado que "no se podría trabajar con normalidad", al tiempo que ha reseñado que todo es "muy volátil" porque "las decisiones que se toman son en base a los análisis de contagios, lo que no asegura que el 18 se pudiera funcionar con normalidad" ya que "ahora parece que se puede, pero no se sabe qué va a pasar mañana".

Así las cosas, el secretario general ha hecho hincapié en que de cara al próximo fin de semana habrá algo de oferta que se pueda reactivar, pero que es "difícil" planificar la reapertura y sacar a los trabajadores de los ERTE, así como que los dos fines de semana que tendrían antes de que termine el año "no van a solucionar las cuentas de resultado de 2020".