Medios aéreos retoman ya las tareas en el incendio forestal de Niebla (Huelva) tras una noche con mejores condiciones

El fuego de Niebla (Huelva) recorre ya 8.000 hectáreas y mantiene a más de 400 personas desalojadas. - Francisco J. Olmo - Europa Press

NIEBLA (HUELVA), 10 (EUROPA PRESS)

Los efectivos aéreos de EMA Infoca trabajan ya en la mañana de este lunes en la extinción del incendio forestal declarado el pasado jueves en Niebla (Huelva) y después de una noche en la que el operativo ha logrado recuperar la estrategia de defensa frente a la zona norte del foco. Desde las 9,00 horas operan dos aviones anfibios ligeros y un helicóptero pesado, aunque se espera la incorporación de más de estos medios a partir de las 9,30 y, por tanto, la previsión de que se alcanzarán los 26 de este pasado domingo.

Según ha detallado el servicio del Infoca consultado por Europa Press, esta pasada noche han trabajado en la zona con maquinaria pesada, con una decena de bulldozer y fuego técnico para proteger los municipios más afectados, gracias a las mejores condiciones climatológicas. Tras la reunión del comité de seguimiento en la mañana de este lunes, los profesionales realizarán un vuelo de reconocimiento para evaluar los resultados de los trabajos nocturnos.

Asimismo, el delegado del Gobierno de España en Andalucía en funciones, Francisco Toscano, ha explicado que, debido a la actividad del viento de este domingo, se ha vivido en Niebla una jornada en la que "había que intentar no perder", especialmente con una tarde que "ha sido muy compleja".

A pesar de esos momentos, no ha habido más desalojos que los de las 474 personas realizados el sábado 8 de agosto. La mayoría son personas que estaban en sus segundas residencias o no han necesitado alternativas habitacionales. De hecho, únicamente 27 se encuentran acogidas en el teatro de Zalamea en el operativo desarrollado por la Cruz Roja.

Sin embargo, el delegado del Gobierno de España en Andalucía en funciones ha informado de que sí ha habido preavisos a algunos municipios, en los que la Guardia Civil "ha hecho una labor importante de comunicación". En concreto, han sido la pedanía de La Delgada (Huelva) y en El Madroño (Sevilla) y cuatro de sus pedanías. "No hay desalojos ni hay orden de nuevos desalojos, sí preavisos para que todos estemos preparados", ha añadido.

En contexto, el operativo contra el incendio ha contado este domingo con 605 personas trabajando sobre el terreno entre los equipos de las Administraciones central y autonómica. La estrategia de mantener una línea de defensa de las cuatro poblaciones desalojadas y "taponar el desarrollo hacia el norte", según indicó el domingo el consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, que ha descrito como "imprevisible" el escenario debido a los cambios constantes en el viento.