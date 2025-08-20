Melody, Andy y Lucas, Leiva e India Martínez, protagonistas musicales en la recta final del verano andaluz

SEVILLA, xx (EUROPA PRESS)

Las provincias andaluzas se preparan para despedir el verano con una intensa agenda de conciertos y festivales que llenarán de música la recta vinal del verano. En este contexto, llegarán a los escenarios de la comunidad artistas como Melody, Andy y Lucas, Leiva e India Martínez, que pondrán voz y ritmo a las noches estivales antes de dar paso al inicio del nuevo curso.

Según la información recopilada por Europa Press, en la provincia de Cádiz, este miércoles, Melody actuará en el Cabaret Festival de El Puerto de Santa María, mientras que un día después, el 21 de agosto, será el turno del dúo Andy y Lucas, que también ofrecerán su concierto dentro de este mismo ciclo. Esa misma jornada, el grupo Medina Azahara llevará su rock al recinto La Mina de Conil, donde el sábado 23 de agosto será El Arrebato quien suba al escenario.

Asimismo, el ciclo Música del Mar, que se celebra en el Muelle Reina Victoria del Puerto de Cádiz, contará este sábado con las actuaciones de OBK y Seguridad Social. Para cerrar el mes en la provincia gaditana, el viernes 29 de agosto el Bahía Sound de San Fernando acogerá La Flamenca, una noche dedicada al arte jondo que también incluirá ritmos urbano. Ya en septiembre, el mismo recinto recibirá el 6 de septiembre a Derby Motoreta's Burrito Kachimba.

Siguiendo la programación músical, en la provincia de Málaga, la programación musical también se presenta cargada de citas destacadas. El 23 de agosto, el madrileño Leiva llegará al Marenostrum de Fuengirola, en el Castillo Sohail, dentro de su 'Tour Gigante'. Un día antes, el 22 de agosto, la sevillana Pastora Soler actuará en el escenario de la Fundación Unicaja, donde repasará sus 30 años de trayectoria con la gira 'Espinas y Rosas'.

El Starlite Occident de Marbella continúa siendo uno de los grandes focos musicales del verano con nombres como Alejandro Fernández --este miércoles 20 de agosto--, Israel Fernández y Tomatito --22 de agosto-- e India Martínez --21 de agosto--. El festival se despedirá por partida doble con el colombiano Camilo, que ofrecerá conciertos los días 28 y 29 de agosto, y con la fiesta Bresh, que pondrá el broche de oro con los últimos éxitos de reguetón y música urbana.

La programación malagueña también incluye el festival de tributos de heavy metal en la Plaza de Toros de Estepona el 29 de agosto y el concierto de Rosario Flores en Casares el sábado 30. Además, la actividad continuará en septiembre con el Selvatic Málaga Fest, que se celebrará el día 6 en el recinto Málaga Forum y contará con Ptazeta y Sara Socas como principales reclamos.

COOLTURAL FEST Y MANUEL CARRASCO, EN ALMERÍA Y HUELVA

En Almería, la agenda musical está marcada por el Cooltural Fest, que reunirá en la ciudad a alguno de los artistas más destacados del panorama nacional. El 21 de agosto, a las 22,00 horas, se subirán al escenario La Habitación Roja, referente del pop-rock indie, junto a los Karavana, con su estilo de rock alternativo.

La programación continuará el 22 de agosto con Viva Suecia, a partir de las 23,00 horas, y Svetlana, a las 23,10 horas. El sábado 23 será uno de los días más esperados, con las actuaciones de Love of Lesbian, Carolina Durante y Amaia, ganadora de Operación Triunfo 2017. El festival pondrá el cierre el domingo 24 con Raule, Duncan Dhu y Judeline. La programación continúa de la mano de Doble Esfera en la Sala Berlín Social Club viernes 5 de septiembre.

En la provincia onubense, la gran cita musical del verano la protagonizará Manuel Carrasco, que vuelve a su tierra natal dentro de su gira Tour Salvaje. El artista onubense actuará el 22 de agosto a las 22,00 horas en el recinto ferial del Carmen de Isla Cristina, un esperado concierto con el que regresa a casa.

La programación continuará en Punta Umbría, donde el ciclo BeAlive traerá a Lia Kali el 24 de agosto en el Live Punta Umbría. Igualmente, entre el 6 y el 7 de septiembre contarán con los conciertos de Maldita Nerea, Rozalén y Raimundo Amador durante las Fiestas de la Cinta, ya en Huelva capital.

GRANADA, JAÉN, SEVILLA Y CÓRDOBA

En tierras granadinas, este viernes y sábado de esta semana se celebrará el festival gratuito Sierra Nevada por Todo lo Alto, en la Plaza de Andalucía de Pradollano. Sin salir de la provincia, el municipio de Huétor Tájar acogerá en El Torreón un concierto de Lombardía, que llevará su propuesta de folk andaluz puro al público granadino.

Igualmente, el 28 de agosto en el Parque del Majuelo de Almuñécar, La Húngara presentará sus rumbas, mientras que el 30 de agosto, en Vinilo Copas de Dúrcal, actuará The Row Band, con su repertorio de rock y versiones de grandes bandas internacionales.

Clausurando el verano musical granadino, el 31 de agosto el ciclo Candlelight presentará en el Hotel Palacio de Santa Paula un espectáculo que reúne lo mejor de Hans Zimmer y un especial 'Coldplay vs Imagine Dragons'. Apenas unos días después, Granada estrenará la primera Bienal de Flamenco, un evento que abrirá el 6 de septiembre con el cante jondo de Pedro el Granaíno.

La recta final del verano también deja un buen puñado de citas musicales en la provincia jiennense. El 22 de agosto se celebrará el X Festival Cazorla Flamenca, que contará con las voces de Rancapino Chico y Remedios Reyes. Ese mismo día, en Martos, la Feria de San Bartolomé acogerá el concierto de Juan Magán.

En el marco de la Feria de San Agustín de Linares, el 29 de agosto se celebrará el festival New Wave, con lo mejor de los años 80 y 90 de la mano de Nacha Pop, Duncan Dhu y Santiago Auserón. El 30 de agosto llegará la Fiesta Joven, con Omar Montes, Maki y María Artés, además de varios DJ. Y el 31 de agosto el gran protagonista será Camilo, que hará parada en Linares con su Tour España 2025. Para cerrar el verano, el 4 de septiembre Baeza acogerá en la Sede Antonio Machado el espectáculo "Alma en Cuba", de Ariel Brínguez e Iván Lewis.

En la capital hispalense, específicamente en el Hotel Alfonso XIII de Sevilla se acogerá en estas semanas varios conciertos del quinteto de cuerdas por Totem Ensemble, que interpretará tributos a clásicos del rock y a bandas sonoras de cine el domingo 24, ofreciendo una doble sesión de versiones de Queen y Hans Zimmer.

También, se podrá disfrutar del ciclo XXVI Noches en los Jardines del Alcázar 2025 ya que el jueves 28, Dardanus Ensemble interpretará Amor y tormento, dentro del ciclo conmemorativo del 300 aniversario de la muerte de Alessandro Scarlatti. El viernes 29, el Cuarteto Isbilya acercará al público los éxitos del rock andaluz. El sábado 30 Helena Amado y Pepe Fernández, protagonizarán 'Juanita con mayúsculas', homenaje a Juanita Reina, integrando los ciclos Centenario del nacimiento de Juanita Reina, Jóvenes talentos, Músicas de España y Diálogos.

Terminando con la provincia sevillana, Sabina actuará en tres fechas consecutivas en la Plaza de la Maestranza , los días 2, 4 y 6 de septiembre. Por su parte, Amaral participará en el ciclo POP del Centro Andaluz de Arte Contemporáneo el domingo 7 de septiembre.

En la provincia de Córdoba, exactamente en el Centro de Recepción de Visitantes de la capital, el viernes 22 actuará María Castro, mientras que el de la semana siguiente será el turno de Sonia Monje. Para cerrar el mes, el 30 de agosto tendrá lugar "Al calor del flamenco", un ciclo de actuaciones dedicadas al género, con la cantaora Inma de la Vega y el bailaor Paco de Dios.

Por último, el 6 de septiembre Paula Bilá y Joan Massana presentarán su espectáculo A Ilusa en el Teatro Municipal Miguel Romero Esteo a las 20,30 horas.