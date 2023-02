Al menos ocho alcaldes de la provincia de Huelva no se presentarán como candidatos en las municipales del 28M

HUELVA, 28 Feb. (EUROPA PRESS) -

Al menos ocho alcaldes de la provincia de Huelva no concurrirán a las próximas elecciones locales del 28 de mayo y, por tanto, no optarán a su reelección. Estos son los de Punta Umbría, Aroche, Lucena del Puerto, Higuera de la Sierra, Hinojos, Chucena, Manzanilla y Zufre. Por otro lado, el primer edil de Corteconcepción aunque sí se presentará lo hará bajo otras siglas y no las del PSOE con las que participó en los comicios de 2019.

A tan solo tres meses de las próximas elecciones se van esclareciendo a cuentagotas las decisiones de los alcaldes de la provincia, así como la elección de las asambleas locales de las distintas formaciones. Aunque aún queda conocer los candidatos de una treintena de localidades, algunos de estos alcaldes, o en su defecto sus formaciones, han dado a conocer a través de sus perfiles de redes sociales, consultados por Europa Press, si volverán a repetir como cabeza de lista de sus partidos.

De este modo, la actual alcaldesa de Punta Umbría, Aurora Águedo (PSOE), comunicó en enero su decisión de no presentarse a través de un comunicado en su perfil de Facebook en el que señaló que se marcha "con la conciencia muy tranquila y satisfecha por el inmenso trabajo realizado y por la dedicación" que ha tenido, aunque sin especificar ni dar más detalles de los motivos de su decisión. El candidato será Luis Manuel Alfonso Villegas.

Otro de los alcaldes que no repetirán será el alcalde de Higuera de la Sierra, Enrique Garzón (PSOE), quien comunicó su decisión de no volver a presentarse en sus redes sociales, a través de un vídeo balance. Garzón argumenta que debe "ser honesto y coherente" consigo mismo, porque siempre ha creído que "la política local es un acto de compromiso y generosidad temporal", pero ha asegurado que se siente "muy orgulloso del trabajo realizado" y que se va "con la conciencia tranquila y la cabeza alta".

Asimismo, el actual alcalde de Hinojos y presidente de la Mancomunidad del Condado de Huelva, Miguel Ángel Curiel (PSOE), informó este mes de febrero su decisión de no volver a presentarse como alcalde ni siquiera ir en la lista de su partido. Curiel aseguró que se trata de "una decisión propia", toda vez que señaló que "la vida está llena de cambios, especialmente cuando tomas la decisión de presentarte a unas elecciones municipales de tu pueblo o no presentarte a ellas". Además, ha comentado que es empleado público, y salió de aquella zona "para aventurarme a trabajar, servir y luchar, por y para" su pueblo, por lo que volverá a sus "orígenes profesionales".

Otro de los que han decidido no volver a concurrir es el primer edil de Aroche, José Antonio Muñiz (PSOE). En sus redes sociales explicó que "han sido veinte años muy intensos, veinte años en los que he sido inmensamente feliz representando a todos los arochenos y arochenas, representación que he llevado siempre por bandera y siempre con el mayor orgullo". De este modo, la actual vicepresidente del Patronato de Turismo de Huelva, Modesta Romero ha sido designada candidata a la Alcaldía de Aroche.

Asimismo, la alcaldesa de Chucena, Mercedes Castellano (PSOE), anunció en enero, en sus redes sociales que "tras semanas (más bien meses) reflexionando, y agradeciendo los ánimos para continuar" había tomado la decisión de no volver a presentarse a la Alcaldía de la localidad. Toda vez que aseguró que "han sido 12 años muy intensos, 12 años en los que he sido inmensamente feliz representando a Chucena como teniente de alcalde cuatro años y como alcaldesa ocho". El PSOE ha designado como candidato a Antonio Manuel Rubio López.

Asimismo, el alcalde de Manzanilla, Cristóbal Carrillo, tampoco concurrirá a las elecciones y el PSOE de la localidad ha elegido a la concejal Lucia Arribas como candidata. Misma decisión comunicó el 15 de febrero la alcaldesa de Zufre, Sonia Morales Labrador (PSOE), a través de sus redes sociales en la que señaló que se trata de "una decisión dolorosa" y espera "haber trabajado con ilusión y plena implicación".

Además, el alcalde de Lucena del Puerto, Manuel Mora (Independientes), tampoco aspirará a la reelección. Una decisión motivada, según ha explicado a Europa Press, ya que ha sido una legislatura "complicada", toda vez que ha asegurado que sus promesas electorales están "todas planteadas", pero "la pandemia nos ha matado a todos los ayuntamientos", así como que se ha requerido "una reforma de la ley de la administración local, que nos está haciendo daño a muchos pueblos pequeños que no podemos cumplir con las prescripciones legales".

Caso aparte merece el alcalde de Corteconcepción, Javier Ginés Vázquez, ya que hasta ahora militaba en el PSOE, pero a las próximas elecciones de mayo lo hará bajo las siglas de PorHuelva. Así lo comunicaba en sus redes sociales argumentando que su municipio "necesita un cambio y voz propia en la provincia ante los incumplimientos de los grandes partidos con nuestra tierra".

Es por ello que se presentará como candidato a la alcaldía de Corteconcepción bajo las siglas de PorHuelva, un partido que "cree en mí, que lucha por la provincia de Huelva y sus pueblos con el único objetivo de mejorar el lugar de donde somos y vivimos, un partido nuevo, ambicioso y con las ideas muy claras, que no obedecen órdenes superiores llegadas de otros lugares", ha afirmado Javier Ginés, al tiempo que ha asegurado que en el próximo Pleno Municipal, que se celebrará a finales de marzo, dejará su acta como alcalde, "para no interferir en las elecciones municipales".

ALCALDES QUE REPITEN

Por otro lado, desde el PP han señalado a Europa Press que sus actuales alcaldes concurrirán todos a las elecciones del 28 de mayo. Estos son David Toscano por Aljaraque; Juan Manuel González por Lepe, Carmelo Romero por Palos de la Frontera; Manuel García Félix por La Palma del Condado; Mario Peña por Calañas; José María Pérez por Sanlúcar de Guadiana, Antonio Plaza por Santa Olalla del Cala, José Manuel Zamora por Villablanca, Diego del Toro por Villalba del Alcor, Alonso Limón por Villanueva de las Cruces y Arturo Alpresa por Villarrasa.

Entre los alcaldes del PSOE, aunque la formación aún no ha hecho público el listado oficial puesto que faltan por celebrar asambleas locales, muchos de ellos han hecho público a través de sus cuentas de redes sociales su decisión de repetir. De este modo, volverán a presentarse Gabriel Cruz en Huelva, Pepa González Bayo en Cartaya, Manuel Guerra en Aracena, Gustavo Cuéllar en Moguer, Juan Antonio García por Bonares, Lourdes Martín en Gibraleón, Syra Senra en Valverde del Camino, José Antonio Ayala en Nerva y Maite Rodríguez en Cala.

Asimismo, también han dado a conocer que volverán a tener una papeleta en las urnas María Jesús Bravo en Arroyomolinos de León, Gemma Castaño en Cumbres Mayores, Juan Carlos Jiménez en El Campillo, Gilberto Domínguez en Jabugo, Tote Fernández en Paymogo, Antonio Beltrán en la Puebla de Guzmán, Rocío Díaz en Minas de Riotinto y Diego Pichardo en Rociana del Condado.

Por otra parte, el alcalde de Encinasola, Ángel Méndez Cortegano, de IU, volverá a concurrir. No obstante, la duda aún son los alcaldes que en las pasadas elecciones se presentaron por Ciudadanos, que tras la refundación del partido se desconoce por el momento si participarán en los próximos comicios.