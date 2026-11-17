La productora de 'Lejos de los árboles', Mayca L. Sanz. - FESTIVAL DE HUELVA

HUELVA 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un mapa sonoro de lenguas en peligro de desaparición guía el viaje de Adela, una artista mexicana y nieta de exiliados catalanes, en 'Lejos de los árboles'. La película de Meritxell Colell se ha presentado ante los medios en la Sección Acento. Cine Español de la 52 edición del Festival de Huelva de Cine Iberoamericano.

Según ha indicado el festival en una nota de prensa, Adela viaja de la selva a los Andes peruanos junto a Lucho, su guía y traductor, para continuar el legado de su abuelo. Sin embargo, cuando el miedo a la muerte irrumpe, la realidad se fractura y el recorrido se transforma en un paisaje íntimo que la confronta con la memoria, el dolor y la identidad. La cinta construye un poema visual que aborda este viaje con delicadeza, sensibilidad y respeto.

Así, durante el encuentro con los medios, la productora Mayca L. Sanz ha explicado que presentar en Huelva una película coproducida por España, Perú e Italia tiene un "significado especial" para el equipo, ya que "hay un puente en la película entre España e Iberoamérica". A su juicio, formar parte de la programación del certamen les da "un sello de calidad importante".

Sanz ha recordado que Colell le propuso el proyecto en 2020, durante la pandemia. La directora quería hablar de "mujeres pioneras y fuertes, de artistas, de la herencia emocional de la familia y explorar el vínculo entre esa herencia y la identidad personal".

Para la productora, la mezcla de formatos y géneros responde a la propia historia, "que habla de la diversidad del mundo y de que todos venimos de algún sitio". En ese sentido, ha señalado que la película "reivindica un tipo de cine que apenas se hace ya".

La búsqueda de las lenguas que Adela quiere registrar exigía recorrer distintos lugares de Perú. "Es una película ambiciosa", ha señalado Sanz, que ha explicado que el equipo se planteó la coproducción internacional para abordar un rodaje de ese alcance.

El itinerario comienza en la zona selvática de Diamante Nuevo y atraviesa la provincia de Cuzco, entre otros lugares. "Pudimos filmar muchos rituales de las comunidades indígenas locales", ha recordado.

A ese recorrido geográfico se suma el viaje emocional de la protagonista, para el que Colell propone un desenlace esperanzador. En palabras de Sanz, la película "te remueve mucho pero acaba en paz".

'Lejos de los árboles' fue seleccionada en el Festival de Locarno, donde recibió el Premio Fipresci y el Boccalino d'Oro de la crítica independiente a Mejor Película. Su recorrido incluye también su selección en Zabaltegi-Tabakalera del Festival de San Sebastián.