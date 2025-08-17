Miranda destaca la importancia del proyecto del Muelle de Levante para la unión de la ciudad con el puerto

Archivo - La alcaldesa de Huelva, Pilar Miranda, junto al primer teniente de alcalde de Urbanismo y Medio Ambiente, Felipe Arias. - AYUNTAMIENTO DE HUELVA - Archivo

HUELVA 17 Ago. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Huelva, Pilar Miranda, ha destacado la "importancia" para la capital del proyecto del Muelle de Levante para unir el puerto con la ciudad en "una plataforma única" y que todo se hará "conforme a Ley".

Así lo ha manifestado Miranda en una entrevista concedida a Europa Press, en la que ha subrayado que el presidente del Puerto, Alberto Santana, ya anunció que el presidente de Puertos del Estado "lo había visto con muy buenos ojos", por lo que desde la Concejalía de Urbanismo del Ayuntamiento de Huelva "se está trabajando con el puerto en todo".

"Además hay una relación magnífica. Somos un binomio indisoluble y estamos trabajando para ponerlo en marcha lo antes posible y, lógicamente, preparar todas las vías de Huelva a que la integración sea plena y de la forma más sensible posible, que haya una continuidad, que haya una integración plena", ha remarcado.

Respecto al recurso contencioso-administrativo presentado por la asociación Huelva Te Mira contra el Estudio de Detalle del Muelle de Levante, aprobado por el Ayuntamiento de Huelva en el Pleno del pasado 30 de octubre de 2024, la alcaldesa ha señalado que "respeta todas las opiniones". "Es un proyecto importante para la capital que va a cambiar la imagen de Huelva en el mundo y, por supuesto, todo será conforme a ley pero seguiremos para adelante trabajando junto al puerto con los márgenes de la ley", ha concluido.

El Boletín Oficial de la Provincia de Huelva (BOP) publicó el 9 de mayo el acuerdo plenario del Ayuntamiento de Huelva que aprobaba definitivamente el Estudio de Detalle 'Innovación del Estudio de Detalle del Muelle de Levante'. Se trata, según indicó el Consistorio onubense, de "un hito urbanístico, con el que sentamos las bases para ejecutar el gran proyecto de integración urbana y portuaria que cambiará la imagen de la capital".

Se trata, según señaló la alcaldesa, de la hoja de ruta que "permitirá afrontar uno de los proyectos más ambiciosos para la ciudad, con el que Huelva se abrirá definitivamente a su ría", ya que "constituye un avance clave en la transformación de la fachada marítima onubense, adaptando el planeamiento a las nuevas necesidades del gran proyecto de integración puerto-ciudad, cuyo epicentro será la reforma integral del Muelle de Levante".

A juicio de Miranda, esto supone "una gran oportunidad para redefinir la imagen urbana de Huelva ante el mundo, generando nuevas oportunidades para el turismo, el ocio y la creación de empleo", ha insistido.