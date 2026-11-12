Miranda destaca que la Junta "cumple con Huelva" tras la licitación de las obras del Banco de España

Reunión entre la alcaldesa de Huelva, Pilar Miranda, y la consejera de Cultura, Patrimonio Histórico y Deporte de la Junta de Andalucía, Patricia del Pozo. - AYUNTAMIENTO DE HUELVA

HUELVA 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Huelva, Pilar Miranda, ha calificado de "muy buena noticia" la licitación de las obras para transformar en museo el antiguo edificio del Banco de España, toda vez que la regidora que con ello, "se demuestra que la Junta cumple con la provincia".

En un audio remitido a los medios de comunicación, la alcaldesa ha explicado que el proyecto aborda la rehabilitación integral por más de 13 millones de euros para que pueda acoger la obra del artista José Caballero, "un onubense que fue figura clave de las vanguardias del siglo XX y miembro destacado de la generación del XXVII".

Además de la colección de José Caballero, según ha indicado Miranda, el museo contará con la exposición de colección arqueológica, "dotándolo de un contenido de gran singularidad dentro de la red museística de Andalucía".

"Con este anuncio de la licitación, la Junta de Andalucía demuestra, una vez más, que cumple con Huelva", ha señalado la alcaldesa de Huelva, Pilar Miranda.