Miranda llama a la "tranquilidad" pero insiste en atender a las indicaciones ante la alerta por virus del Nilo en Huelva

HUELVA 5 Sep. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Huelva, Pilar Miranda, ha lanzado un mensaje de "tranquilidad" este viernes auque ha insistido en la "necesidad" de atender a las indicaciones sanitarias área en alerta la ciudad de Huelva tras confirmarse la circulación del virus del Nilo occidental (VNO) en mosquitos Culex perexiguus.

A pregunta de los periodistas durante la presentación de la II Feria del Legado Británico, la alcaldesa ha indicado que después de que la delegada de Salud, Manuela Caro, se lo comunicara, "todas las administraciones" se coordinaron para "trabajar juntos".

"Ahora mismo lo que se ha detectado es un mosquito que dio positivo, que gracias a Dios no ha ido a otros animales ni a personas, pero lo que hay que evitar es que vaya", ha abundado.

De este modo, la alcaldesa ha subrayado que el Ayuntamiento está transmitiendo "todo aquello que va indicando la Junta de Andalucía para que la población siga todas las indicaciones oportunas para prevenir, que es fundamental", ha abundado.

Asimismo, ha señalado que la Diputación está fumigando, que es "la competente para ello", y están "en continuo trabajo unidos, haciendo reuniones de coordinación, haciendo todo lo necesario para que la población esté informada de todo y que se tomen las medidas oportunas para evitar contagios".

"Mensaje de tranquilidad, pero mensaje de que se haga lo que digan las autoridades competentes. Nosotros en todo momento nos hemos dispuesto a informar y a trabajar en equipo con las demás administraciones para dar toda la información", ha concluido.