La candidata del PP por Huelva al Congreso de los Diputados, Pilar Miranda, en un reparto de material informativo en el Mercado del Carmen. - PP DE HUELVA

HUELVA 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

La candidata número uno del Partido Popular por Huelva al Congreso de los Diputados, Pilar Miranda, ha trasladado este sábado en el Mercado del Carmen un mensaje "claro" a los autónomos, que "necesitan un Gobierno que esté al lado de quienes crean riqueza y oportunidades; que facilite las cosas a quienes quieren emprender, invertir, contratar y crecer, en lugar de ponerles obstáculos".

Según ha indicado la formación en una nota de prensa, Miranda ha indicado que ese modelo es el que plantea Alberto Núñez Feijóo. "Un proyecto serio, con medidas concretas y realistas, pensado para ayudar a las personas y recuperar la confianza y la estabilidad que necesita la economía", ha remarcado.

De este modo, la candidata ha detallado las propuestas del Partido Popular para quienes emprenden. Entre ellas, que los nuevos autónomos no paguen cuota a la Seguridad Social durante el primer año, y tampoco durante el segundo si sus ingresos no alcanzan el salario mínimo, y que quienes facturen menos de 85.000 euros no tengan que cobrar ni declarar el IVA, para dedicar "menos tiempo a los trámites y más tiempo a su negocio".

El PP quiere además facilitar la contratación, con la bonificación del cien por cien de las cotizaciones empresariales por el primer trabajador durante un año y del 50% por el segundo; ofrecer más protección a quienes atraviesan dificultades, con mejores condiciones de acceso al cese de actividad y una verdadera segunda oportunidad para volver a emprender.

Además, permitir que las empresas crezcan "sin que hacerlo se convierta en un problema", simplificando las obligaciones de las compañías de hasta 250 trabajadores, revisando las trabas administrativas e incentivando a quienes aumenten su tamaño, inviertan, innoven y generen empleo.

Miranda ha puesto en valor que "detrás de cada inversión hay actividad económica, puestos de trabajo y nuevas oportunidades para los onubenses". "Esa es la diferencia entre poner dificultades y ofrecer soluciones; entre una Administración que frena y otra que acompaña", ha añadido.

La candidata ha defendido a Feijóo como un liderazgo "serio, confiable, con experiencia y capacidad de gestión", y ha pedido el voto para el Partido Popular el próximo 29 de noviembre, ya que es "una oportunidad para elegir gestión frente a improvisación, soluciones frente a obstáculos y confianza frente a incertidumbre".