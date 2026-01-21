La misa en honor a San Sebastián en Huelva, marcada por "el luto y el dolor" por el accidente de Adamuz

Misa en honor de San Sebastián en Huelva dedicada a la víctimas del accidente ferroviario de Adamuz. - DIÓCESIS DE HUELVA

HUELVA 21 Ene. (EUROPA PRESS) -

La parroquia de San Sebastián de Huelva acogió este martes la Santa Misa en honor al patrón de la ciudad, presidida por el obispo de Huelva, Santiago Gómez, pero "marcada por el luto y la oración", y dedicada de manera especial a las víctimas del accidente ferroviario ocurrido el pasado domingo en Adamuz (Córdoba).

Según ha indicado el Obispado en una nota de prensa, el templo se llenó de fieles y representantes institucionales que quisieron acompañar a la comunidad cristiana en una Eucaristía marcada por "el dolor compartido y la esperanza evangélica".

Asistieron a la Eucaristía la consejera de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad de la Junta de Andalucía, Loles López; la alcaldesa de Huelva, Pilar Miranda, junto a miembros de la corporación municipal; el presidente de la Diputación Provincial, David Toscano ,con varios diputados; el delegado de la Junta en Huelva, José Manuel Correa, y distintos delegados territoriales; y la subdelegada del Gobierno de España, María José Rico, así como representantes de las hermandades parroquiales y miembros del Consejo de Hermandades.

Desde el inicio de la celebración se hizo explícita la intención de oración por las víctimas del trágico accidente ferroviario de Adamuz, así como por sus familiares y seres queridos. La suspensión de los actos festivos en honor a San Sebastián fue vivida, tal como se subrayó durante la homilía, "no como una pérdida de devoción, sino como un gesto elocuente de respeto, cercanía y comunión con el sufrimiento que atraviesa a tantas familias".

En su homilía, Santiago Gómez reconoció "el dolor que embarga a la ciudad" y afirmó que la Iglesia "no ofrece respuestas fáciles ante el misterio del sufrimiento, sino la cercanía, el consuelo y la oración". "No estamos aquí para entender lo incomprensible, sino para llorar con los que lloran y poner este dolor inmenso en manos de Dios", señaló el obispo, recordando que el mismo Jesucristo "lloró ante la muerte de su amigo Lázaro".

El prelado destacó que "la fe cristiana no niega el dolor, pero se atreve a proclamar una esperanza humilde y firme: la certeza de que la muerte no tiene la última palabra". "Desde la resurrección de Cristo, los cristianos confían en una vida nueva, plena y definitiva, donde Dios acoge a cada persona por su nombre y enjuga toda lágrima", afirmó.

Dirigiéndose especialmente a quienes sienten su fe sacudida por esta tragedia, el obispo recordó que "Dios permanece incluso en el silencio y acompaña a su pueblo en el duelo". En este contexto, la figura de San Sebastián adquiere "un significado renovado" como "testigo de fidelidad en medio del sufrimiento, recordando que Dios no abandona a quienes padecen injustamente".

Por ello, Sierra invitó a la comunidad a vivir esta jornada como "una forma auténtica de honrar al patrón de Huelva: desde la compasión, la cercanía y el compromiso con quienes más sufren". Asimismo, pidió la intercesión de San Sebastián para que la ciudad "permanezca unida, sostenga a las familias golpeadas por la tragedia y transforme el luto en un renovado compromiso con la vida, la responsabilidad y la solidaridad".

La celebración concluyó con una intensa oración por el eterno descanso de las personas fallecidas y con una llamada a "caminar como comunidad cristiana vigilante y esperanzada, sabiendo que la vida terrena no es el final, sino camino hacia la plenitud del amor de Dios, en comunión con todos los santos".

De este modo, desde el Ayuntamiento han señalado que "los onubenses han mostrado su cariño y respeto en este emotivo acto a los familiares y amigos de las personas que han perdido la vida en este trágico accidente".