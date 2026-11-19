Imagen de recurso de la secretaria general del PSOE de Andalucía, María Jesús Montero, durante un acto de campaña para el 29N. - PSOE DE ANDALUCÍA

BOLLULLOS PAR DEL CONDADO (HUELVA), 19 (EUROPA PRESS)

La secretaria general del PSOE de Andalucía, María Jesús Montero, ha asegurado este jueves que durante el debate electoral cara a cara que mantendrán esta noche el presidente del Gobierno y candidato socialista, Pedro Sánchez, y el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, los ciudadanos "van a poder comprobar en qué consiste la buena política y en qué consiste la mala educación".

Durante un acto de campaña celebrado en Bollullos Par del Condado (Huelva) de las elecciones generales del 29 de noviembre, en el que ha estado acompañada por los candidatos al Senado por Huelva, María Eugenia Limón y Pablo Valdera, y el alcalde del municipio, Rubén Rodríguez, la dirigente socialista ha vaticinado que Feijóo se dedicará a lanzar "bulos, mentiras e insultos" dentro de una estrategia de "deshumanización" contra Sánchez. Frente a ello, ha instado al líder popular a dejarse de "trucos malabares" y exponer "con honestidad" cuál es su proyecto para los próximos cuatro años.

En este sentido, Montero ha reclamado a Feijóo que explique "por qué se opone a la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) y por qué cuestiona la sostenibilidad del sistema público de pensiones, pese a que el Ejecutivo ha aportado 20.000 millones de euros adicionales al fondo de reserva".

Asimismo, le ha exigido que aclare si respalda blindar en la Constitución la revalorización de las pensiones y el derecho al aborto, o si pretende derogar leyes como la de Memoria Democrática y la de Eutanasia, además de justificar sus pactos con Vox.

Por otro lado, Montero ha criticado el "odio" de la derecha a los sindicatos tras la huelga general del pasado 11 de noviembre, porque "es un derecho que los trabajadores tienen que conquistar cada día porque nunca vino regalado". "Son los sindicatos una pieza angular de nuestro sistema democrático y han traído también la democracia a este país. Quien insulta a los sindicatos, insulta a los que vivimos de nuestro trabajo", ha reafirmado.

CRÍTICAS A MORENO Y DEFENSA DEL CAMPO ANDALUZ

En clave autonómica, la secretaria general del PSOE-A ha reprochado al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, que "guarde silencio" ante lo que ha considerado descalificaciones procedentes de dirigentes del PP en Madrid, Isabel Díaz Ayuso, hacia los andaluces.

"Es reprochable que haya en Madrid siempre alguien que tenga que tratarnos como si fuéramos flojos, personas analfabetas, como si no tuviéramos capacidad nosotros para tomar nuestras propias decisiones y ahora nos llaman garrapateros. No vamos a consentir que venga nadie a decirnos, a insultarnos, a trasladarnos porque este país se ha construido en Andalucía, pero también en Madrid y en Cataluña. Esto es grave, pero más grave me parece que Juanma Moreno esté callado, que no haya dicho nada", ha aseverado.

Del mismo modo, ha criticado que el Gobierno andaluz haya recortado en más de 300 millones de euros la partida destinada a política agrícola en el presupuesto para 2027, pese a disponer de 8.000 millones de euros más de financiación, y ha acusado a PP y Vox de utilizar el sector primario únicamente para "arañar un par de votos". En contraposición, ha destacado medidas del Ejecutivo central como la Ley de la Cadena Alimentaria, la defensa del Plan de Empleo Rural (PER) y la movilización de más de 3.000 millones de euros tras el paso de las borrascas.

Estas medidas son la seña de identidad de un gobierno que cree que ese crecimiento económico se tiene que convertir en calidad de vida para los ciudadanos. Tiene que llegar hasta el último rincón.

Además, ha acusado de "hipocresía" al candidato de Vox, Santiago Abascal, que "durante cuatro años ha criticado a todo eso que él llama las paguitas, pero que son las ayudas de las políticas públicas que permiten que tengamos derecho a un sistema público de salud". "Pero ahora nos enteramos, estos que hablan de las paguitas, que han incrementado los altos cargos en la Junta de Andalucía que el señor Abascal cobra el bono social porque le corresponde".

Por último, coincidiendo con el 93 aniversario del primer voto femenino en España, Montero ha hecho un llamamiento a la movilización de las mujeres y del electorado progresista el próximo 29-N, porque "siempre son los derechos de ellas los primeros que siempre se eliminan, que siempre se lapidan por parte de la derecha". "Ellos creen que nuestra posición en el mundo es otra, que no tiene que ser del protagonismo en igualdad de condiciones con nuestros compañeros, sino que nos tenemos que refugiar en nuestros ambientes íntimos".

"Por eso compañeros y compañeras, el próximo 29 de noviembre que tengamos muy claro que no jugamos el estado del bienestar, que no jugamos la tranquilidad de la gente, que no jugamos el interés de la mayoría social, pero sobre todo no jugamos nuestros valores democráticos, no jugamos que la derecha no vuelva, como hace 50 años, a estar dentro de nuestras instituciones, con una etapa en blanco y negro, sombría para este país, a la que no queremos siquiera mirar atrás, salvo para aprender y para no cometer esos nuevos errores en el pasado", ha finalizado.

"QUE NO NOS METAN MIEDO"

Por otro lado, la secretaria general del PSOE onubense y candidata al Senado por el PSOE de Huelva, María Eugenia Limón, durante su intervención ha criticado "la política de la derecha de la motosierra, del insulto, del menosprecio y de intentar dejar a los socialistas por los suelos, como si ellos estuvieran en otro nivel, diferente al nuestro".

Al respecto, ha puesto de ejemplos "ataques" sufridos por el alcalde de Bollullos, a la vicesecretaria del PSOE-A, María Márquez, o a la propia Montero, porque "la derecha no soporta que en el Partido Socialista, cuando las mujeres mandan, mandan de verdad".

Así, Limón ha ensalzado al espíritu de "la fuerza de la gente" para llenar las urnas el 29 de noviembre, toda vez que ha reivindicado las políticas del Gobierno como la subida de las pensiones, las ayudas a los viticultores, las becas a los jóvenes, el Bono Cultural, las políticas en vivienda o la ley de dependencia.

"Por eso, compañeros y compañeras, que nadie venga a meternos miedo, que nadie nos venga a decir lo que tenemos que hacer el 29 de noviembre, porque los socialistas lo sabemos", ha enfatizado.

Por otro lado, el candidato al Senado del PSOE de Huelva Pablo Valdera, que es natural de Bollullos Par del Condado, ha comenzado su intervención poniendo "un contador a cero" para que los socialistas "vuelvan a gobernar en este país para defender los derechos públicos, la sanidad y la educación".

Además, ha remarcado que Bollullos es "un pueblo de agricultores, de bodegueros, de trabajadores, aunque Ayuso llame ahora a los andaluces garrapateros". "Pero hemos desarrollado la capacidad de sacarle los dientes a la gente que viene a atacarnos. Y eso quiere decir que el Partido Popular no ha entendido nada de este país, que hay una cosa mucho más poderosa que el odio y es el amor, es la protección a la gente, es el respeto a la gente", ha remarcado.

Asimismo, el alcalde de Bollullos Par del Condado, Rubén Rodríguez, tras confirmar que volverá a presentarse como candidato a las elecciones municipales, ha señalado que su municipio es "un ejemplo de muchos de los miles de pueblos que hay en Andalucía y en España" y que "no podemos permitir que se nos menosprecie continuamente".

Además, el alcalde ha recordado la inversión de los 4,1 millones de euros, a través de los fondos de Doñana para terminar el edificio inacabado del teatro y convertirlo en un centro multifuncional cultural; 1,2 millones de euros por los daños de los borrascas por parte del Ejecutivo; o el 1,5 millón de euros de la Fundación Biodiversidad que posibilitará agua para riego para el municipio.