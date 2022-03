Moreno niega amnistía a regadíos ilegales en Doñana y dice que Crespo explica este martes el proyecto en Bruselas

CARMONA (SEVILLA), 22 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha lamentado este martes "la campaña de desinformación con cosas que no son ciertas" sobre la ampliación de regadíos en el entorno del Parque Natural de Doñana para proclamar que "es categóricamente falso que se haya planteado una ammistía a regadíos ilegales" y en ese sentido ha indicado que la consejera de Agricultura, Carmen Crespo, mantiene este martes una entrevista con el comisario europeo de Medio Ambiente, Océanos y Pesca, Virginijus Sinkevicius, para "trasladar la información que tiene este Gobierno".

En la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Gobierno, que se ha celebrado en Carmona (Sevilla), se ha extendido en contrarrestar "un debate que es falso" cuya alimentación y propagación ha atribuido "desde las filas de los partidos o organizaciones, que repiten un mantra que no es cierto".

Moreno ha sostenido que "estamos intentado dar solución a un problema que lleva lastrando lustros" el futuro del entorno de Doñana para lamentar entonces que "nadie le quiere poner el cascabel al gato", acerca de la concesión de derechos de agua a agricultores de la zona, por lo que ha esgrimido que tomar una decisión al respecto "genera desgaste al Gobierno", hecho que ha minizado al argumentar que "entendemos que estamos para gobernar y decirle sí a unos, no a otros".

Tras admitir que los anuncios alrededor del Entorno Natural de Doñana puede "a una parte de la sociedad que les inquiete", reacción que ha asegurado "entiendo y respeto", ha argumentado que la protección del Parque Nacional descansa sobre "leyes autonómicas, la legislación básica del Estado y directivas europeas".

El presidente de la Junta de Andalucía ha reclamado al Gobierno acometer obras hidráulicas para satisfacer las necesidades de los regantes, que ha situado en hacer los trasvases de la Demarcación del Tinto-Odiel-Piedras y de la Demarcación del Guadalquivir, por considerar que en este caso se trata de "aguas superficiales", alternativa a "los sondeos hacia abajo".

"Con ese travase podemos cumplir con los regadíos", ha proclamado Moreno, quien ha reiterado que "no queremos aumentar los regadíos", mientras que ha sostenido que la Proposición de Ley que promueven PP, Cs y Vox en el Parlamento para la conversión de terrenos forestales en suelos agrícolas regables se sitúan en "zonas que no están ni en el parque ni el preparque, sino a 30 kilómetros del Parque de Doñana", para lamentar que en ese caso "se está generando una confusión, una alarma desproporcionada, que no es real".

"Si el Gobierno plantea una medida para conciliar los intereses históricos de una parte de los regadíos y las familias con lo que consideran que se hace un daño estamos dispuestos a escuchar", ha sostenido el presidente andaluz, quien ha argumentado que "por eso hemos tramitado un proyecto de ley, no un decreto, para que no sea una imposición, sino para escuchar a todo el mundo, para que tomemos la decisión más acertada".

El presidente de la Junta de Andalucía ha expresado que "lamento que desde el Gobierno, el PSOE, se sume a una campaña que no favorece el rigor, la seriedad", por lo que ha demandado "un ángulo de rigor muy pragmático y no utilizarlo políticamente".

"ME HA LLEGADO UNA CARTA DE UNA ORGANIZACIÓN ECOLOGISTA"

Moreno ha asegurado que "no me ha llegado ninguna carta" de cadenas de supermercados europeas sobre su negativa a comprar frutos rojos procedentes del entorno de Doñana de acometer Andalucía la ampliación de los regadíos para precisar que "me ha llegado la carta de una organización ecologista, que es la que nos nos traslada que una serie de supermercados" discrepan de esa posibilidad.

"Hasta ahora ninguna cadena de distribución se ha dirigido a Andalucía", ha argumentado Moreno, quien ha asegurado que el Parque Nacional se ve inmerso en estos momentos en la sequía que afecta a toda Andalucía para negar que su situación ahora "no es peor y no es fruto del vaciado de agua de un año" y advertir de que "es un problema de décadas".

Tras recriminar al PSOE "por qué no habla claro" ante un comportamiento que le ha atribuido que "por detrás intenta desprestigiar, erosionar una posible solución y luego en el Parlamento se abstiene" y preguntar entonces "donde está el PSOE, que está en tierra de nadie, para que sepamos a qué atenernos", ha sostenido que "si a alguien puede dolerle" la afectación a Doñana "soy yo, que soy un amante de la naturaleza", al tiempo que ha calificado a "Doñana como una joya", de la que ha advertido que "empieza a tener mala consideración entre los vecinos" por el hecho de que la contemplan como una limitación para su desarrollo.

Moreno ha defendido sobre la Proposición de Ley que debate el Parlamento de Andalucía que "todo el mundo participe, no sabemos qué va a salir, que nadie se anticipe, en el recorrido legislativo vamos enriqueciendo con las participaciones de todos, incluidas las plataformas medioambientales".