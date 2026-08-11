Moreno pide "cautela y prudencia" ante el incendio de Niebla (Huelva) aunque ve "un paso esperanzador" en su evolución

Efectivos de la UME luchan contra el incendio de Niebla (Huelva). - Clara Carrasco - Europa Press

SEVILLA 11 Ago. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha pedido "cautela y prudencia" ante el incendio forestal declarado el pasado 6 de agosto en Niebla (Huelva), que ya ha recorrido más de 25.000 hectáreas, aunque ha valorado como un "paso adelante esperanzador" que los efectivos estén logrando reducir su propagación.

Así lo ha expuesto el presidente del Ejecutivo andaluz en un mensaje publicado en su cuenta oficial en la red social 'X', consultado por Europa Press, sobre este incendio, que mantiene activa la fase de emergencia, en situación operativa 2, y que ha obligado al desalojo preventivo de 681 personas de los núcleos de Niebla, Villarrasa, Berrocal y Zalamea la Real, incluidos Las Delgadas y Monte Sorromero, así como de los núcleos de El Madroño --El Álamo, Villagordo, Juan Antón y Juan Gallego--.

En este contexto, ha reconocido la labor "admirable" de los efectivos desplegados del Plan Infoca, la Unidad Militar de Emergencias (UME) y del resto de profesionales que trabajan en la extinción, aunque ha advertido de que "queda trabajo por delante".

Por último, el presidente de la Junta ha trasladado su ánimo a los vecinos de las poblaciones afectadas y ha agradecido su "paciencia y colaboración".