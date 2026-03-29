Movilizados tres grupos de bomberos forestales durante el Domingo de Ramos por un incendio en Aroche (Huelva)

Archivo - Imagen de archivos de vehículos autobomba. - EUROPA PRESS/DIPUTACIÓN DE MÁLAGA - Archivo

AROCHE (HUELVA), 29 (EUROPA PRESS)

Efectivos del Plan Infoca trabajan para controlar un incendio que se ha declarado en la tarde de este Domingo de Ramos en el término municipal onubense de Aroche.

Según ha informado el Plan Infoca a través de su cuenta de X (antes Twitter), recogida por Europa Press, en la zona se encuentran trabajando tres grupos de bomberos forestales y un agente de medio ambiente.

Asimismo, el Servicio de Extinción de Incendios Forestales de Andalucía ha dispuesto de una autobomba para procurar apaciguar las llamas de este incendio forestal.