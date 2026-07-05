Muere un bañista de 79 años en una playa de Palos de la Frontera (Huelva)

Efectivos del Centro de Emergencias Sanitarias 061. - 112 ANDALUCÍA

PALOS DE LA FRONTERA (HUELVA), 5 (EUROPA PRESS)

Un bañista de 79 años falleció a última hora de la tarde del pasado sábado, 5 de julio, en una playa de Palos de la Frontera, en la provincia de Huelva.

Según ha informado el Servicio de Emergencias 112 Andalucía, el teléfono 112 atendió a las 20,45 horas varias llamadas de socorro que alertaban de un hombre que no reaccionaba tras haberlo sacado del agua y al que estaban realizando las técnicas de reanimación cardiopulmonar (RCP), en la playa de Mazagón.

Desde la sala coordinadora se movilizó, de inmediato, al Centro de Emergencias Sanitarias 061 y a la Policía Local, que se desplazaron al lugar de los hechos.

Fuentes sanitarias desplazadas al lugar confirmaron el fallecimiento del varón, sin que hayan trascendido más datos de las circunstancias en las que se ha producido este suceso.