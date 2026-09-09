Muere un hombre de 59 años tras caer desde un tejado en Gibraleón (Huelva)

Archivo - Ambulancia del Centro de Emergencias Sanitarias 061. (Foto de archivo). - JUNTA DE ANDALUCÍA - Archivo

HUELVA 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un hombre ha fallecido en la mañana de este miércoles tras caer desde un tejado en Gibraleón (Huelva), según informa el 112, perteneciente a la Agencia de Emergencias de Andalucía, adscrita a la Consejería de Presidencia, Sanidad y Emergencias de la Junta.

Según ha indicado el 112 en una nota de prensa, el aviso se ha recibido a las 9,15 horas, en el que se alertaba de un hombre caído desde un tejado mientras trabajaba en el Polígono Colmenilla.

El centro coordinador activó inmediatamente al Centro de Emergencias Sanitarias (CES) 061, a la Guardia Civil, a la Policía Local, al Centro de Prevención de Riesgos Laborales y a la Inspección de Trabajo.

La Guardia Civil y los sanitarios han confirmado que el varón, de 59 años, estaba realizando labores de mantenimiento cuando ha caído y ha resultado fallecido.