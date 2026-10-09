Muere un motorista de 48 años tras una colisión frontal con un coche en Cabezas Rubias (Huelva)

Archivo - Helicóptero del 061. - 112 - Archivo

HUELVA 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un motorista de 48 años ha fallecido este viernes, 9 de octubre, en una colisión frontal con un turismo en la A-495 en Cabezas Rubias (Huelva).

Según ha informado el Servicio de Emergencias Andalucía 112 a Europa Press, el incidente se ha registrado sobre las 16,10 horas de la presente jornada, cuando varias llamadas alertaban del accidente, que ha tenido lugar en el kilómetro 58,5 de la referida vía, en sentido Santa Bárbara de Casa.

Hasta el lugar se ha desplazado la Guardia Civil de Tráfico, mantenimiento de la vía y un helicóptero de los servicios sanitarios del 061.