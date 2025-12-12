Una mujer sufre inhalación de humo y quemaduras en la cara tras el incendio de una vivienda en Huelva

Archivo - Ambulancia del Centro de Emergencias Sanitarias 061 (imagen de archivo). - EMERGENCIAS 112 ANDALUCÍA - Archivo

HUELVA 12 Dic. (EUROPA PRESS) -

Una mujer ha resultado afectada por inhalación de humo y quemaduras en el rostro tras un incendio registrado en la tarde de este viernes en una vivienda de Huelva capital.

Según han informado fuentes del Servicio de Emergencias 112 Andalucía a Europa Press, el primer aviso se ha recibido en torno a las 19,15 horas, alertando del incendio en una vivienda situada en la calle Teniente de Navío José Estrada y Cepeda.

Al lugar se han desplazado efectivos de la Policía Local, Policía Nacional, Bomberos y del Centro de Emergencias Sanitarias 061. La Policía Local ha solicitado la asistencia médica tras localizar a la mujer afectada por inhalación de humo y quemaduras en el rostro.