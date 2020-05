Los municipios costeros de Huelva estudian las posibles acciones en las playas de cara a la reapertura

HUELVA, 14 May. (EUROPA PRESS) -

Los ayuntamientos de los municipios costeros de Huelva han comenzado a estudiar las posibles acciones de seguridad a llevar a cabo de cara a la posible reapertura de sus playas a partir del próximo 25 de mayo, después de la reunión la pasada semana con el consejero de Presidencia de la Junta de Andalucía, Elías Bendodo, y tras la reunión mantenida este miércoles con la delegada de Turismo en Huelva, María Ángeles Muriel.

En este sentido, todos coinciden en la necesidad de personal para las medidas de seguridad en las playas y la dificultad de realizar las particiones ya que, al ser costa Atlántica, se encuentran con el hándicap de que la pleamar y bajamar son acentuadas, lo que provoca que haya más o menos espacio según el día y hora, además de las particularidades específicas con las que se encuentra cada municipio.

De este modo, desde el Ayuntamiento de Almonte han apuntado que, en estos momentos, se encuentran en la fase de elaboración de un protocolo para ver cómo se va a articular la seguridad en la reapertura, que se realizará "en cuanto se pueda", según ha indicado a Europa Press el concejal de Playas, Miguel Espina, que ha remarcado que aún no hay medidas concretas y que la "normalidad no va a ser la misma".

Además, Espina ha subrayado que la mayor preocupación del Consistorio es conseguir "los recursos humanos que hacen falta para llevar a cabo las labores de seguridad, control, limpieza y otras necesidades derivadas de la crisis sanitaria".

Asimismo, tanto Espina como la concejal de Playas del Ayuntamiento de Ayamonte, Rosario de los Ángeles, han indicado que los consistorios están en contacto para abrir en una misma fecha el litoral onubense y de una forma "coordinada".

En este sentido, la concejal del Consistorio ayamontino ha apuntado que los operarios han comenzado a trabajar en la puesta a punto de las playas y en la habilitación de los 22 accesos con los que cuenta, de forma que haya once de entrada y once de salida "para que las personas que acudan no se crucen y que no se produzca una gran acumulación".

En cuanto a las divisiones en las playas, la concejal ha subrayado que tienen el "inconveniente" de que hay "unos niveles de mar muy altos y muy desiguales", por lo que "una semana puede haber una marea de 60 grados y a la siguiente subir a 100" algo que hace "muy difícil cuadricular la playa", aunque "se está estudiando la manera de hacerlo para que no haya aglomeraciones en la playa".

Además, ha remarcado que se va a aumentar el equipo de salvamento para "poder controlar todas las medidas de seguridad que el Ayuntamiento quiere adaptar a las playas", al tiempo que ha destacado que cuando se conozcan más medidas concretas a tomar "se irán avanzando", ya que continúan manteniendo reuniones a nivel político y técnico "para sacar conclusiones siempre mirando por la seguridad de los ciudadanos que es lo que más importa".

En esta misma línea se han pronunciado los ayuntamientos de Cartaya, Isla Cristina, Punta Umbría, Palos de la Frontera y Lepe, que se también se encuentran elaborando un proyecto y analizando las medidas que se puedan llevar a cabo para abrir las playas con seguridad. Así, desde el Consistorio de Palos han indicado que se están estudiando las posibles actuaciones, aunque se encuentran a la espera de que el plan del Gobierno para la desescalada permita la repertura para concretar esas medidas.

De otro lado, el Ayuntamiento de Lepe ha señalado que se están realizando varias reuniones para "ver las diferentes alternativas y estudiar la viabilidad de las mismas", a la par que han subrayado que tratarán de consensuar las medidas con todos los consistorios costeros para que las mismas "sean homogéneas" y "trabajar de forma conjunta".